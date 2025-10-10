Luna trecută, La o săptămână după uciderea lui Charlie Kirk, Donald Trump a desemnat mişcarea „Antifa”, un termen generic care se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizaţie „teroristă”.

Într-un videoclip distribuit pe rețeaua de socializare X, Donald Trump pare să ațipească în timp ce colaboratorii săi discutau despre presupusele activități infracționale ale rețelei Antifa. Mai multe publicații au transmis diverse clipuri cu el stând cu ochii închiși. Utilizatorii au remarcat că președintele avea „fața cazuută”.

O persoană a comentat sarcastic: „Casa Albă a programat un eveniment pentru președinte astăzi, la mijlocul după-amiezii, stricându-i somnul”.

«Omul puternic» nici măcar nu poate rămâne treaz la propriul spectacol de propagandă. Un Donald somnoros se întâlnește cu starea de pui de somn”, a scris altcineva.

Totuși, un alt comentator a subliniat că Trump pare că se gândește: «Aș putea juca golf chiar acum»”.

Trump’s mouth starts drooping as he struggles to stay awake during this antifa roundtable pic.twitter.com/mw9cVsVSHz — Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2025

Antifa este o prescurtare de la „antifasciști” și este folosit pentru a descrie grupuri militante de extremă stânga. Acestea includ grupuri care se opun fasciștilor și neonazismului, în special la demonstrații.

În timpul evenimentului, președintele și procurorul general al SUA, Pam Bondi, și-au exprimat clar intenția de a reprima grupul, dând vina pe administrația Biden pentru că le-ar fi permis să acționeze cu impunitate.

Acest moment vine după ce Trump a fost văzut de mai multe ori cu o vânătaie mare pe dosul mâinii. În iulie, Washingtonul a anunțat reședintele american Donald Trump a fost diagnosticat cu o insuficiență venoasă cronică.

Casa Albă a precizat că președintele va efectua vineri, 10 octombrie, un control medical de rutină la Centrul Medical Walter Reed.

Aceasta este a doua examinare medicală a lui Trump la această unitate în acest an, deși Casa Albă o descrie drept „control anual obișnuit”.



