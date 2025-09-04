Mașina a fost distrusă

Poliția statului Michigan a solicitat joi, 28 august, asistența Departamentului de Poliție local din Livonia pentru a opri un vehicul furat care circula pe autostrada I-96.

Ofițerii din Livonia au folosit un dispozitiv de prindere, o plasă de mare rezistență care se agăța de roata din spate și de puntea vehiculului și împiedica mașina să se miște, a transmis, într-un comunicat publicat pe platforma X, Departamentul de Poliție din Livonia.

După ce a fost oprit, șoferul a încercat în repetate rânduri să se elibereze, dând cu spatele și accelerând înainte.

Vehiculul a fost avariat serios după ce șoferul a încercat să fugă de mai multe ori în timp ce mașina era scoasă din funcțiune. Poliția a transmis că șoferul „a rezistat ferm și, din cauza acțiunilor lui, partea din spate a vehiculului a fost smulsă, scoțând definitiv mașina din funcțiune”.

Trei persoane au fost arestate

Șoferul, un bărbat în vârstă de 27 de ani din Brighton, împreună cu o femeie, de 32 de ani din Wayne, și o femeie, de 31 de ani din Livonia, au fost arestați.

În urma incidentului nu au existat persoane rănite.

„Departamentul de Poliție din Livonia își menține angajamentul de a utiliza instrumente inovatoare și strategii eficiente pentru a menține siguranța comunității noastre”, a mai transmis Poliția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE