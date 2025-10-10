O descoperire unică

Moneda îl înfățișează pe împăratul Aulus Vitellius, care a domnit doar opt luni în timpul primului război civil al Imperiului Roman, care a urmat morții lui Nero.

Scurta domnie a lui Vitellius a avut loc în „Anul celor patru împărați”, un an tumultuos în care împărații Galba și Otho au domnit pentru scurt timp înaintea lui Vitellius, iar Vespasian a urcat pe tron ​​după ce Vitellius a fost ucis.

Determinarea lui Ron Walters a fost răsplătită după ani de răbdare.

„Aveam de gând să merg într-o joi și am decis să nu o fac”, a povestit sudorul pensionar.

„Soția mea a fost cea care mi-a spus practic să «plec și să ies puțin din casă». M-am bucurat că am făcut-o. Am fost plecat câteva ore și am detectat un semnal. Am început să sap puțin, dar apoi am pierdut semnalul… L-am spart și apoi această monedă mi-a căzut în mână”.

Walters a descris momentul ca fiind „o descoperire unică în viață”, adăugând: „Inima îmi bătea cu putere… Am băgat-o în buzunar și m-am întors direct acasă”.

O monedă de peste 1.900 de ani, vândută cu 6.000 de dolari

Specialiștii spun că raritatea monedei vine din faptul că Vitellius a domnit extrem de puțin.

„A găsi o monedă din anul 69 d.Hr. este incredibil de rar”, a explicat Mark Hannam de la Fieldings Auctioneers pentru BBC.

„Majoritatea monedelor pe care le găsim în această țară sunt din secolele al III-lea și al IV-lea și vorbim despre o perioadă în care aurul era la cel mai înalt nivel de puritate”.

Moneda a fost vândută la licitație unui colecționar din Scoția pentru peste 5.000 de lire sterline (aproximativ 6.400 de dolari), iar veniturile au fost împărțite între Walters și proprietarul terenului.

Misterul monedei: cum a ajuns în Anglia?

Rămâne neclar cum a ajuns o monedă emisă într-o perioadă atât de scurtă a Imperiului Roman pe un câmp englezesc.

Walters are o teorie: „Îmi pot doar imagina că un soldat a călătorit cu ea, posibil prin Franța”.

Recent, o comoară celtică veche de 2.500 de ani a fost descoperită de arheologi într-un loc secret din Cehia.

