Monica Babuc, șefa ICR Chișinău, susține că nu e apropiata lui Plahotniuc, ea spunând că „afacerile” și nu „politica” înseamnă apropiere

Într-o emisiune difuzată sâmbătă, 1 aprilie, de postul Vocea Basarabiei, Monica Babuc, istoric și politiciană din Republica Moldova, a declarat că articolul publicat de Libertatea înainte de numirea ei la șefia ICR Chișinău conține „informație eronată și chiar falsuri premeditate”.

Pe 24 martie, Libertatea a anunțat că PSD o impune la șefia institutului român din Republica Moldova pe Monica Babuc în schimbul unui troc: ea va ajuta partidul să-și crească scorul electoral peste Prut în vederea alegerilor din 2024.

Nu cunosc aranjamente legate de persoana mea decât acela că mi s-a propus de către conducerea ICR de la București să încerc, ca orice persoană care deține cetățenie română. Totuși, am deținut un mandat în domeniul culturii timp de șase ani, am conlucrat cu zece miniștri români ai culturii…. Monica Babuc:

Monica Babuc

Citând surse din ICR, dar și din Republica Moldova, ziarul a menționat și că Monica Babuc este cunoscută în cercurile politice de la Chișinău drept o apropiată a lui Vladimir Plahotniuc. Omul de afaceri, care a condus PDM între 2016 și 2019, este acuzat de escrocherie, spălare de bani și crimă organizată.

Șefa ICR Chișinău a catalogat informația drept „un fals absolut și premeditat”. „Eu l-am cunoscut pe domnul Plahotniuc doar în calitatea sa de președinte al Partidului Democrat și toată lumea care cunoaște lucrurile din interior cunoaște că apropiații lui adevărați sunt oamenii care au avut cu el relații de afaceri și care au realizat cu el activități până la venirea lui în politică. Or, eu nu cunosc nici activitățile sale de business și nici pe oamenii apropiați lui. E un neadevăr cras”, a declarat Monica Babuc la Vocea Basarabiei.

Monica Babuc s-a alăturat Partidului Democrat din Moldova în 2010, același an în care Vladimir Plahotniuc a fost ales vicepreședinte al partidului. Între 2011 și 2013, Babuc a fost șefa de cabinet a prim-vicepreşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, funcție deținută de Vladimir Plahotniuc.

Monica Babuc și Vladimir Plahotniuc, la un concert. Foto: captura video publika.md

Ulterior, aceasta a fost susținută de PDM pentru funcțiile de ministru al culturii (mai 2013-iulie 2017), ministru al educației, culturii și cercetării (iulie 2017-iunie 2019) și vicepreședinte al Parlamentului moldovean (iunie 2019-decembrie 2020). A ocupat și fotoliul de deputată în două mandate (2014-2015, 2019-2021). În 2015, când vicepreședinte PDM era tot Plahotniuc, Babuc a fost candidata partidului la alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului, obținând 2,17% din voturi.

Până la fuga oligarhului din 2019, cei doi au apărut în public împreună în mai multe ocazii, unele neoficiale. În mai 2018, Babuc și Plahotniuc au dansat pe muzica interpretului rus Nicolai Baskov. În ianuarie 2019, cei doi au mers la o mănăstire pentru a participa la o slujbă de Crăciun.

De altfel, într-un interviu din 2020, acordat site-ului Europa Liberă, Babuc admitea că l-a cunoscut bine pe Plahotniuc. „Eu nu-l cunosc atât de bine pe domnul Dodon. Nu pot să-l compar pe domnul Plahotniuc, pe care l-am cunoscut bine și pe care îl consider un om cu un potențial enorm, dar și cu multe neajunsuri personale care l-au adus la situația în care a ajuns”, a spus ea după ce Plahotniuc devenise persona non grata în Moldova.

Vladimir Plahotniuc | Foto: EPA

În emisiunea de sâmbătă, Babuc a precizat că îi sunt scoase din context afirmațiile mai vechi despre Plahotniuc: „Departe de mine să-l favorizez pe domnul Plahotniuc. Eu am spus întotdeauna: pentru tot ce i se impută, trebuie să vină și să dea răspunsuri în fața instanței de judecată”.

A mințit la București, în fața Comisiei Parlamentare

Pentru a se delimita de Plahotniuc, la audierile din Senatul României, de pe 29 martie, Babuc a afirmat că nu a condus partidul după fuga acestuia din țară și că a avut un interimat doar „în ultimele luni ale anului 2022”. „Eu nu am preluat conducerea echipei politice altădată condusă de Plahotniuc, pentru că în 2019, când a plecat, congresul următor al Partidului Democrat a ales în mod ordinar un fost prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Pavel Filip, care a condus acest partid circa trei ani de zile. Or, eu am preluat după ce domnia sa și-a dat demisia de la conducerea partidului și am avut un interimat care a fost realizat la solicitarea și la rugămintea colegilor mei în ultimele luni ale anului 2022. Deci e un fals să spui că Monica Babuc a preluat după această persoană conducerea Partidului Democrat”, a spus Babuc la audieri.

În realitate, Monica Babuc a fost vicepreședinta PDM în perioada în care partidul a fost condus de Plahotniuc, dar și după fuga acestuia, până în 30 octombrie 2021, când a preluat conducerea interimară.

A renunțat la șefia PDM după un an, în noiembrie 2022, la congresul în cadrul căruia formațiunea politică și-a schimbat numele în Partidul Social Democrat European (PSDE). La eveniment au participat mai mulți membri PSD, inclusiv șeful partidului, Marcel Ciolacu, și ministrul culturii Lucian Romașcanu.

Monica Babuc, alături de Marcel Ciolacu, la congresul Partidului Democrat, din noiembrie 2022

