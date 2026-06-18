„Încerci să reduci risipa alimentară și apoi ești acuzată că o provoci”

Monica a explicat că tocmai returnase un cărucior de cumpărături când o frunză de kale rămăsese prinsă de cadrul metalic al coșului, relatează cotidianul britanic Express.

„Totul a fost ridicol. Încerci să reduci risipa alimentară și apoi ești acuzată că o provoci”, a declarat ea.

Cu toate că mama ei a intervenit pentru a explica rolul voluntar pe care Monica îl desfășoară în comunitate, ofițerul a insistat că frunza reprezintă un deșeu alimentar și a amenințat că va crește amenda dacă refuză să-și divulge datele personale.

„Nu am observat că era pe cărucior. Mama mea i-a spus că sunt voluntar și că strâng alimente pentru comunitate. El a spus că, dacă refuz să îi ofer datele, îmi va mări amenda”.

Amendă anulată după mai multe plângeri

După ce a primit amenda, Monica a contactat imediat Consiliul Local Gedling, încercând să clarifice situația. Abia pe 13 iunie, după trimiterea mai multor e-mailuri, consiliul și-a recunoscut greșeala și a anulat amenda, invocând un „incident tehnic”.

„Mi-au trimis un e-mail și mi-au spus că au vizionat înregistrările video și că a existat o problemă tehnică. Mi-au confirmat că nu trebuie să plătesc”, a povestit Monica.

Cu toate acestea, ea consideră că nu ar fi trebuit să fie amendată de la bun început și a catalogat situația drept „ridicolă”.

„Nu am mai auzit niciodată ca cineva să fie amendat cu 150 de lire pentru o frunză de kale. Cred că doar încerca să dea amenzi… Acum sunt mai paranoică. Sufăr de anxietate, așa că am fost agitată toată ziua”, a adăugat Monica.

Consiliul Local și-a cerut scuze în mod oficial pentru această situație

Într-un e-mail transmis Monicăi, echipa de soluționare a plângerilor a declarat: „Am revizuit înregistrările de pe camera de corp și dovezile legate de amenda primită și ne cerem scuze pentru eroarea de comunicare privind natura încălcării. Aceasta s-a datorat unei erori tehnice și ne pare rău pentru orice stres cauzat. Am anulat această amendă”.

Un purtător de cuvânt al Consiliului a transmis: „Am investigat incidentul și suntem de acord că nu a fost un act deliberat de aruncare a gunoiului. Amenda emisă de agenții noștri contractați a fost anulată, iar destinatarul a fost informat despre aceasta pe 13 iunie. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere cauzată”.

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