Drona care a lovit baza RAF Akrotiri conținea un sistem de navigație Kometa-B fabricat în Rusia, o componentă hardware observată pentru prima dată în drone interceptate de apărarea aeriană ucraineană în decembrie.

Ambasadorul Rusiei în Regatul Unit: Moscova nu e neutră în război

Serviciile de informații militare britanice au trimis acum componentele recuperate într-un laborator din Marea Britanie pentru investigații suplimentare. Se crede că atacul a fost comis de militanți Hezbollah din Liban.

Descoperirea, care oferă primele dovezi că echipamente militare rusești sunt folosite în conflictul cu Iranul, ridică îngrijorări cu privire la influența tot mai mare a Moscovei în războiul din Orientul Mijlociu.

Aceasta vine după relatări potrivit cărora Rusia transmite informații de intelligence Iranului pentru a-l ajuta să atace forțele americane din regiune, inclusiv dezvăluind locațiile navelor de război și aeronavelor militare americane.

Sâmbătă, Andrey Kelin, ambasadorul Rusiei în Regatul Unit, a declarat că țara sa „nu este neutră” în război, adăugând că poziția Moscovei este „de susținere a Iranului”.

Există acum temeri că echipamente militare britanice, inclusiv două elicoptere Wildcat care au ajuns vineri în Cipru, ar putea deveni ținte pentru Iran și aliații săi din Liban și Yemen, pe baza informațiilor de țintire furnizate de Rusia.

Se crede că operațiunea a fost realizată de militanți Hezbollah

Sir Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, a declarat că nu are „nicio îndoială” că Rusia transmite informații Iranului. „Aceasta este o axă pe care trebuie să o denunțăm. Cooperarea dintre Iran și Rusia le face forțele mai capabile și mai periculoase, și de aceea trebuie să fim pregătiți”, a spus el.

Knighton, comandantul forțelor armate britanice, a confirmat sâmbătă că atacul asupra bazei RAF Akrotiri a fost lansat din Liban de un „grup aliniat Iranului”. Se crede că operațiunea a fost realizată de militanți Hezbollah.

Marea Britanie a anunțat sâmbătă că își extinde capacitatea de a desfășura echipamente militare în Orientul Mijlociu. HMS Prince of Wales, al doilea portavion britanic din clasa Queen Elizabeth, ar putea pleca spre Golful Persic în cinci zile, după ce perioada minimă de pregătire a fost redusă de la zece zile.

Deși nu a fost luată încă o decizie oficială privind desfășurarea, surse din domeniul apărării spun că anunțul ar putea indica faptul că Regatul Unit se pregătește să trimită active militare suplimentare în regiune.

Premierul Keir Starmer a fost criticat pentru viteza reacției sale la situația din Orientul Mijlociu și pentru reticența inițială de a permite Statelor Unite să folosească baze britanice în loviturile împotriva regimului iranian.

Prim-ministrul a anunțat trimiterea distrugătorului HMS Dragon abia la peste 72 de ore după izbucnirea conflictului, iar nava ar urma să ajungă în Cipru în cel puțin două săptămâni.

Marina franceză și-a lansat propriul portavion, FS Charles de Gaulle, marți, iar acesta a traversat Strâmtoarea Gibraltar trei zile mai târziu, după ce a fost redirecționat din ruta planificată din Atlanticul de Nord.

O sursă importantă din apărarea britanică a descris reacția guvernului drept „lentă” și a spus că Regatul Unit ar fi trebuit deja să trimită un portavion, nave de deminare și submarinul nuclear HMS Anson, care a trecut luna trecută prin regiunea Golfului în drum spre Australia.

„Problema este cât de mare a fost confuzia guvernului în ceea ce privește modul de a răspunde la ceva ce părea foarte, foarte probabil să se întâmple. Suntem în urmă”, a spus sursa.

Kemi Badenoch, liderul Partidului Conservator, l-a acuzat pe Starmer că „ezită” în privința conflictului.

Grant Shapps, fost secretar conservator al Apărării, a declarat că este „inexplicabil” faptul că guvernul a fost luat „complet prin surprindere”.

„Săptămâna trecută va rămâne în istorie ca una dintre cele mai dăunătoare pentru prestigiul internațional al Marii Britanii. Dacă acest guvern ezitant se pregătește acum, în sfârșit, să desfășoare resurse suplimentare, inclusiv capacitatea de lovire cu portavion, este binevenit, dar vine foarte târziu”, a spus el.

Ministerul Apărării a spus din ianuarie că Regatul Unit își consolidează prezența în Orientul Mijlociu

Ministerul Apărării a declarat că Regatul Unit își „consolidează” prezența în Orientul Mijlociu încă din ianuarie.

„Am desfășurat deja capabilități pentru a proteja cetățenii britanici și aliații noștri din regiune, inclusiv avioane Typhoon, F-35, sisteme de apărare aeriană și încă 400 de militari în Cipru”, a spus un purtător de cuvânt.

Ieri, trei bombardiere americane B-1 Lancer au aterizat la baza RAF Fairford din Gloucestershire. Knighton a spus că se așteaptă ca SUA să lanseze misiuni de acolo „în următoarele zile”.

Președintele american Donald Trump a promis „moarte sigură” pentru zone întinse ale Iranului dacă regimul interimar refuză să se predea, acesta fiind cel mai clar semn de până acum că acest conflict regional ar putea dura săptămâni.

Liderul american a mai spus că Iranul „s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu”, după ce Masoud Pezeshkian, președintele Iranului, le-a cerut scuze statelor din Golf pentru lansarea de rachete și drone asupra lor în lovituri de represalii.

Totuși, un nou val de drone a fost lansat asupra Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului și Arabiei Saudite, chiar în timp ce Pezeshkian își prezenta scuzele, ceea ce sugerează că nu controlează pe deplin armata și organizația Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Pezeshkian a respins aparent cererea anterioară a lui Trump privind capitularea necondiționată. „Ideea că ne-am preda necondiționat este un vis pe care dușmanii noștri îl vor duce cu ei în mormânt”, a spus el într-un discurs.

Volodimir Zelenski a spus că e sigur că Rusia dă arme Iranului

Joi, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este „sigur” că Rusia furnizează arme Iranului.

„Înțelegem că ar putea furniza componente electronice pentru dronele Shahed. Cred că toate acestea se regăsesc în fragmentele dronelor Shahed care lovesc astăzi Orientul Mijlociu. Dronele iraniene Shahed conțin componente fabricate în Rusia. Acesta este un lucru pe care îl știm cu siguranță”, a spus el.

Iranul a început să furnizeze Rusiei drone în 2022, acestea fiind folosite intens în atacurile zilnice asupra orașelor ucrainene.

Serviciile de informații ale apărării britanice cred că Rusia a lansat anul trecut aproximativ 55.000 de drone de atac de tip kamikaze asupra Ucrainei, o creștere de cinci ori față de 2024. Aproape 600 de civili ar fi fost uciși de drone în Ucraina anul trecut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE