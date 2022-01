Cu o infecție oculară severă, Dimitri a fost preluat de o organizație pentru protejarea animalelor din Londra. Din păcate, însă, boala nu a mai putut fi oprită, iar ochii au trebuit amputați de veterinari pentru a salva motanul.

În urmă cu trei ani, londoneza Emma Pelkiewicz a adoptat pisica, după ce aceasta se „lipise” parcă de ea.

M-am îndrăgostit de el când am fost să-l vizitez – mi-a prins piciorul când am intrat în cameră și am știut că trebuie să-l adopt!

Emma Pelkiewicz, stăpâna lui Dimitri: