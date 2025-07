„Am văzut în spațiul public întrebarea: sunt atâtea probleme în România și președintele tocmai de legea asta s-a apucat? E o obligație a președintelui ca orice lege, în termen de 20 de zile, fie să o promulge, fie să o trimită la Curtea Constituțională, dacă apreciază că e neconstituțională. În intervalul acesta, am promulgat vreo 40-50 de legi, pe aceasta am trimis-o înapoi pentru că erau niște prevederi care încălcau niște directive europene”, a explicat președintele Nicușor Dan, luni, într-o conferință de presă.

Șeful statului a abordat mai multe aspecte ale legii, inclusiv necesitatea ei și potențialele probleme de interpretare.

Nicușor Dan a evidențiat neclaritățile din textul legii, care ar putea duce la interpretări arbitrare.

Nicușor Dan: Trebuie să avem o lege care să condamne manifestări homofobe, antisemite, rasiste

El a dat exemplul unei asociații din Făgăraș care promovează rezistența anticomunistă, dar include și foști membri ai mișcării legionare.

„Această asociație are sau nu are caracter legionar? Pentru că legea nu ne spune. Și dacă are, oamenii aceștia trebuie să facă pușcărie? Eu cred că nu, cred că este legitim să promovezi rezistența anticomunistă din Munții Făgăraș. Și sunt multe astfel de neclarități care lasă loc arbitrarului”, a întrebat retoric Nicușor Dan.

Președintele a subliniat importanța unei legislații care să condamne manifestările discriminatorii, dar care să fie în același timp foarte clară.

„Evident că nu sunt o persoană care să încurajeze tipul acesta de manifestări (…). Trebuie să avem o lege care să condamne manifestări homofobe, antisemite, rasiste, dar trebuie să fie foarte clară, ca să nu lase loc de interpretări”, a punctat Dan.

În concluzie, deși Nicușor Dan susține necesitatea unei astfel de legi, el atrage atenția asupra importanței clarității textului pentru a evita interpretări abuzive și pentru a asigura aplicarea corectă a legii.

Ce prevede legea contestată de Nicușor Dan: pușcărie de la 3 la 10 ani pentru susținerea mișcărilor legionare

Lege contestată prevede pentru răspândirea de materiale rasiste sau xenofobe o pedeapsă între 1 și 5 ani de închisoare și până la 7 ani dacă sunt distribuite online și o pedeapsă între 6 luni și 3 ani pentru negarea sau minimalizarea Holocaustului.

Camera Deputaților a adoptat pe 11 iunie 2025, în calitate de for decizional, un proiect de lege prin care este extinsă aplicabilitatea sancționării celor care promovează personalități sau organizații fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, fiind crescute și unele pedepse.

Primul element introdus în forma amendată a OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, rasist sau xenofob este introducerea noțiunilor de „legionar” și „legionarism”, pentru a nu mai fi ambiguități.

„Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, legionar (n.r. – noțiune adăugată în noua formă a legii), rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup”, se arată într-unul dintre articole.

Majorare a limitelor de pedeapsă

O noutate este faptul că pentru distribuirea în mediul informatic sau punerea la dispoziția publicului de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe are loc o majorare a limitelor de pedeapsă cu jumătate, în condițiile în care pentru distribuirea în alte medii, altele decât cele informatice, pedeapsa variază între un an și 5 ani de închisoare.

De asemenea, „fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de război, al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi”.

Noutatea este că sunt adăugate acele precizări despre promovarea unor persoane care au făcut parte din mișcarea legionară sau fascistă.

O prevedere nouă față de legislația în vigoare este pedepsirea negării, contestării, aprobării, justificării sau minimalizării „în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului pe teritoriul României ori a efectelor acestuia, care se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi”.

Pe 2 iulie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, respectiv Corneliu Zelea Codreanu. Dacă va fi găsit vinovat, riscă ani buni de închisoare.