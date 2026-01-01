Ea invocă absența unui mediu care să îi permită dezvoltarea profesională și exprimarea valorilor personale și profesionale.

Cum și-a motivat Andrea Chiș decizia

„Anul 2025 a fost un an lung și greu, un an în care valorile mi-au fost puse la grea încercare. Dar a fost și anul în care valoarea mea de adevăr a fost trăită la maxim”, a scris Andrea Chiș. Aceasta afirmă că a ajuns la concluzia că se află din nou într-un mediu profesional în care nu mai poate evolua și nu își mai poate exprima valorile, nici profesionale, nici personale.

Demisia de la Facultatea de Drept a fost depusă în cursul acestei săptămâni, iar activitatea sa didactică se va încheia odată cu finalul primului semestru.

„Motivarea este exact aceasta: faptul că Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca nu mai oferă cadrul necesar evoluției mele profesionale și manifestării valorilor mele profesionale și personale”, a explicat Andrea Chiș.

Andrea Chiș amintește că, din rațiuni asemănătoare, a ales să părăsească sistemul judiciar în urmă cu aproape trei ani. De-a lungul timpului, s-a remarcat ca o voce critică față de disfuncționalitățile din justiție.

A vorbit în ancheta Recorder

A fost prezentă și în documentarul Recorder „Justiție capturată”, care a scos la iveală practici controversate din interiorul sistemului, și a participat la protestele organizate la Cluj după apariția acestuia.

În mesajul său, ea leagă problemele actuale ale justiției de modul în care sunt formați viitorii juriști. „Responsabilitatea începe cu educația oferită în facultățile de drept”, subliniază Andrea Chiș, pledând pentru o dezbatere sinceră despre valorile promovate în mediul academic.

„E timpul să ne întrebăm dacă cultivăm curajul sau frica, libertatea sau conformismul, adevărul sau minciuna”, afirmă ea, susținând introducerea eticii profesiilor juridice în programele tuturor facultăților de drept.

Andrea Chiș descrie anul 2025 ca fiind „un an al finalurilor, dar și al începuturilor” și spune că rămâne recunoscătoare pentru lecțiile învățate, inclusiv pentru experiențele dificile, pe care le vede ca pe un pas necesar către un nou început profesional.

Fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii

Fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Andrea Chiș era lector la Facultatea de Drept a UBB Cluj, unde preda procedură civilă.

Andrea Chiș este cunoscută și după apariția în documentarul Recorder „Justiție capturată”, investigație care descrie mecanisme de influență și control în interiorul sistemului judiciar și rolul unor grupuri de putere în deciziile-cheie ale instituțiilor din domeniu.

În acest context, Chiș s-a poziționat în spațiul public ca o voce critică față de cultura conformismului și lipsa curajului instituțional, subliniind că problemele din sistem nu se pot explica doar prin disfuncții interne ale instanțelor, ci și prin felul în care sunt formați viitorii magistrați și profesioniști ai dreptului.

Documentarul Recorder

Documentarul prezintă mai multe cazuri celebre de corupție care au fost influențate decisiv prin astfel de manevre.

Recorder prezintă mărturii grave din interiorul Curții de Apel București, una dintre cele mai importante instanțe din țară. Judecătorii intervievați dezvăluie cum conducerea instanței încurajează indulgența față de inculpați și încalcă principiul repartizării aleatorii a dosarelor.

Documentarul Recorder prezintă traseul controversat al Liei Savonea în sistemul judiciar. Deși a fost audiată de DNA în 2010 și respinsă de CSM pentru promovare la Înalta Curte, Savonea a avut ulterior o ascensiune fulminantă.

Documentarul abordează și subiectul scăderii numărului de dosare de mare corupție instrumentate de DNA în ultimii ani. Foști și actuali procurori DNA menționează o schimbare de ton în instituție odată cu numirea lui Marius Voineag ca procuror-șef.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a reacționat dur după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, vizionat de aproape 2.000.000 de oameni de când a fost publicat.

Reacția Curții de Apel

Curtea de Apel București l-a acuzat pe judecătorul Laurențiu Beșu, apărut în documentarul Recorder, de afirmații false și denigratoare, sugerând, prin trimiterea la articole de presă mai vechi, că magistratul

Ulterior, Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă extraordinară, la sediul Curţii de Apel Bucureşti din Splaiul Independenţei nr. 5.

În timpul conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu intrată în sală a luat cuvântul și a recunoscut că tot ceea ce a spus Laurențiu Beșu este adevărat.

Tot în timpul conferinței de presă în care conducerea Curții de Apel a ieșit să spună că informațiile din documentarul Recorder sunt „manipulări”, Lia Savonea a trimis indicații printr-o judecătoare.

Și procurorul militar Bogdan Pîrlog, președintele asociației Inițiativa pentru Justiție, a confirmat infomațiile prezentate în documentarul Recorder și a spus că acestea nu reprezintă o noutate pentru mulți dintre magistrați.

După conferința de presă de la CAB, sute de oameni au ieșit din nou în stradă, la București și în Cluj Napoca, pentru a cere demiterea Liei Savonea, a conducerii DNA, precum și a ministrului Cătălin Predoiu.



