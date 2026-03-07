În ce privește benzina, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța, combustibilul sare de 8 lei/l, iar cel premium a atins 9 lei/l în Capitală, în Timișoara și Constanța.

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește sâmbătă, 7 martie 2026, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, Constanța, și costă 8,07 lei/l, față de 7,92 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,15 lei). În schimb, cea mai ieftină motorină este la stația Metropoli din Galați, la prețul de 8,19 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut informații confirmate de ministrul Bogdan Ivan că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 7 martie 2026 în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din țară pot găsi românii sâmbătă, 7 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Topul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină: 8,16 lei/l (+0,0), motorină: 8,57 de lei/l (+0,07)

Cluj-Napoca – benzină: 8,19 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,10)

Timișoara – benzină: 8,17 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,09)

Iași – benzină: 8,18 lei/l (+0,0), motorină: 8,59 de lei/l (+0,09)

Constanța – benzină: 8,19 lei/l (+0,0), motorină: 8,58 de lei/l (+0,10).

Cât costă benzina și motorina, pe 7 martie 2026, în principalele orașe din România

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 8,16 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la stațiile Lukoil, iar cea mai scumpă ajunge la 8,31 de lei/l la stațiile OMV, Mol și Rompetrol. Benzina premium variază între 8,74 de lei/l la Petrom și 9,03 lei/l la Rompetrol, OMV și Mol.

Motorina simplă se găsește în București în creștere față de ziua precedentă, fiind azi 8,57 de lei/l, la Petrom, comparativ cu 8,5 lei/l ieri. Motorina premium variază de la 8,97 de lei/l la Lukoil până la un maxim de peste 9,25 de lei/l la OMV, Rompetrol și Mol.

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este la stațiile DHR și costă 8,19 lei/l, la fel ca ieri, iar cea mai scumpă ajunge la 8,26 de lei/l la Mol, OMV, Gazprom și Rompetrol. Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,88 de lei/l la Petrom, până la 8,99 de lei/l la Mol, OMV, Gazprom și Rompetrol.

Motorina simplă este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,59 de lei/l la DHR, comparativ cu 8,49 de lei/l ieri (adică o majorare de 0,10 lei) până la 8,68 de lei/l la OMV și Mol. Motorina premium variază de la 8,98 de lei/l la Lukoil, până la 9,24 de lei/l la Rompetrol, Mol și OMV.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 8,17 lei/l la Lukoil și Socar, atât cât era și ieri și ajunge până la 8,28 de lei/l la OMV și Mol. Cea premium pornește de la 8,76 de lei/l la Petrom și ajunge până la 9,01 lei/l la OMV, Gazprom, Rompetrol și Mol.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,59 de lei/l la Socar, în comparație cu 8,5 lei/l cât era ieri (deci o creștere de 0,09 lei) până la 8,73 de lei/l la OMV și Mol. Cea premium începe de la 8,98 de lei/l la Lukoil, până la 9,29 de lei/l la OMV, Rompetrol și Mol.

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 8,18 lei/l, atât cât era și ieri, și ajunge până la 8,26 de lei/l la Mol, Rompetrol și OMV. Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,77 de lei/l la Petrom și 8,99 de lei/l la Mol, Rompetrol și OMV.

Motorina simplă costă la Iași 8,59 de lei/l la Socar, în timp ce ieri era 8,5 lei/l (diferență de 0,09 lei), și ajunge până la 8,68 de lei/l la OMV, Rompetrol, Mol. Cea premium pleacă de la 8,98 de lei/l la Lukoil și ajunge până la 9,24 de lei/l la OMV, Rompetrol și Mol.

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 8,19 lei/l la Lukoil, atât cât era și ieri, și ajunge la 8,3 lei/l la OMV, Rompetrol și Mol. Benzina premium se găsește de la 8,77 de lei/l la Petrom, până la 9,02 lei/l la OMV, Rompetrol și Mol.

Motorina simplă este la prețuri de la 8,58 de lei/l la Socar și Petrom, față de 8,48 de lei/l ieri (o creștere de 0,10 lei), până la 8,68 de lei/l la OMV. Motorina premium se găsește la 8,95 de lei/l la Lukoil și ajunge până la 9,24 de lei/l la OMV și Rompetrol.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei, în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar etc.).

Ce spun oficialii despre scumpirea carburanților

Premierul Ilie Bolojan admite că prețul benzinei și motorinei ar putea crește în România, după războiul din Orientul Mijlociu, dar pe fond „emoțional”.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a estimat zilele trecute că benzina ar putea ajunge 10 lei pe litru, dacă prețul petrolului trece de 100 de dolari pe baril.

Inițial, Bogdan Ivan, ministrul energiei, a spus că sunt „minciuni sfruntate”, dar ulterior, acesta a revenit și a recunoscut totuși că prețul poate trece de acest nivel psihologic.

Președintele Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor.

„Suntem la o săptămână de când a început această situaţie nouă. Pot să spun, cu titlu general: din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a explicat Nicuşor Dan.