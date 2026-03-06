Cele mai mici prețuri la carburanți, pe 6 martie, în marile orașe

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește vineri, 6 martie, la stația Petrolium din Iernut, Mureș, și costă 7,92 lei/l. În schimb, cea mai ieftină motorină este la stația Metropoli din Galați, la prețul de 8,19 lei/l.

Prețurile carburanților din București au marcat o nouă creștere, influențate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. În Capitală, cea mai ieftină benzină și-a mărit prețul față de joi, 5 martie, cu 0,09 lei, iar motorina cu 0,09 lei.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, în top 5 orașe din România, după numărul de locuitori:

București – benzină: 8,16lei/l (+0,09), motorină: 8,5 de lei/l (+0,09)

Cluj-Napoca – benzină: 8,19 lei/l (+0,1), motorină: 8,49 lei/l (+0,1)

Timișoara – benzină: 8,17 lei/l (+0,09), motorină: 8,5 lei/l (+0,09)

Iași – benzină: 8,18 lei/l (+0,09), motorină: 8,5 lei/l (+0,09)

Constanța – benzină: 8,19 lei/l (+0,09), motorină: 8,48 lei/l (+0,08).

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină din fiecare județ

Alba: benzină 8,19; motorină – 8,51

Arad: benzină – 8,19; motorină – 8,5

Argeș: benzină – 8,19; motorină – 8,49

Bacău: benzină – 8,14; motorină – 8,45

Bihor : benzină 8,19; motorină 8,49

Bistrița-Năsăud: benzină – 8,13; motorină – 8,45

Botoșani: benzină – 8,18; motorină – 8,48

Brașov: benzină 8,19; motorină 8,5

Brăila: benzină 8,18; motorină 8,46

Buzău: benzină 8,15; motorină 8,5

Caraș-Severin: benzină 8,16; motorină 8,5

Călărași: benzină 8,21; motorină 8,51

Cluj: benzină 8,19; motorină 8, 49

Constanța: benzină 8,07; motorină 8,37

Covasna: benzină 8,19; motorină 8,51

Dâmbovița: benzină 8,15; motorină 8,48

Dolj: benzină 8,18; motorină 8,5

Galați: benzină 8,2; motorină 8,19

Giurgiu: benzină 8,21; motorină 8,5

Gorj : benzină 8,16; motorină 8,47

Harghita: benzină 8,19; motorină – 8,51

Hunedoara: benzină 8,2; motorină 8,51

Ialomița: benzină 8,21; motorină 8,49

Iași: benzină – 8,18; motorină – 8,5

Ilfov: benzină 8,16; motorină – 8,47

Maramureș: benzină – 8,19; motorină – 8,51

Mehedinți: benzină 8, 21; motorină 8,51

Mureș: benzină 7,92; motorină – 8,2

Neamț: benzină 8,18; motorină – 8,1

Olt: benzină 8,2; motorină 8,5

Prahova : benzină 8,16; motorină 8,5

Satu Mare: benzină – 8,2; motorină 8,51

Sălaj: benzină 8,2; motorină 8,48

Sibiu: benzină 8,21; motorină 8,5

Suceava: benzină – 8,2; motorină – 8,5

Teleorman: benzină 8,17; motorină – 8,5

Timiș: benzină 8,07; motorină 8,46

Tulcea: benzină 8,21; motorină 8,51

Vaslui: benzină 8,19; motorină 8,51

Vâlcea: benzină 8,2; motorină 8,5

Vrancea: benzină 8,18; motorină 8,51.

Ce măsuri poate lua România pentru a menține prețul carburanților

România poate reduce impactul războiului din Iran în prețurile de la pompă prin mai multe metode. Scăderea accizelor, plafonarea pentru o perioadă a prețurilor sau a adaosurilor comerciale sunt măsuri ce pot fi luate pe perioade temporare, însă economiștii consultați de Libertatea atrag atenția că țara noastră nu este în poziția de a negocia astfel de proiecte din cauza situației bugetare proaste.

Consultantul fiscal Emilian Duca spune că scăderea temporară a accizelor este o metodă validă prin care statul poate controla pe o perioadă scurtă prețul. „Este o idee bună, dar nu prea cred că se poate face. La noi nu scad niciodată accizele. Ar fi util, dar fiind o acciză armonizată la nivelul Uniunii Europene (UE) trebuie să cerem acordul UE și trebuie să ai motive serioase”, a spus el.

Plafonările de prețuri sau de adaosuri sunt alte instrumente la îndemâna statului, mai spune Duca. România a plafonat în trecut prețurile la polițele RCA, în vreme ce plafonarea adaosurilor este încă în vigoare la alimentele de bază și expiră la 31 martie. „În caz de extremă urgență, Consiliul Concurenței poate da undă verde la plafonarea prețurilor. Dar nu este urgență. Nu e o situație care să justifice plafonări de prețuri sau de adaosuri”, precizează Duca.

Dumitru Chisăliță – președintele Asociației Energia Inteligentă – a estimat zilele trecute că benzina ar putea ajunge 10 lei pe litru, dacă prețul petrolului trece de 100 de dolari pe baril. Inițial, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a spus că sunt „minciuni sfruntate”, dar marți, acesta a revenit și a recunoscut totuși că prețul poate trece de acest nivel psihologic.

Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor

Autorităţile nu pot interveni asupra accizelor din preţul carburanţilor, nici în sensul majorării, nici al reducerii acestora, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferință de presă.

„Suntem la o săptămână de când a început această situaţie nouă. Pot să spun, cu titlu general: din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a explicat Nicuşor Dan.

Întrebat despre posibilitatea introducerii unei scheme de sprijin dacă preţurile carburanţilor vor creşte semnificativ, Nicuşor Dan a precizat: „Când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuţii, cum s-a mai întâmplat”. Autorităţile continuă să urmărească evoluţia preţurilor la carburanţi şi impactul acestora asupra economiei şi populaţiei.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE