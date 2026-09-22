Siegfried Mureșan promite să nu crească taxele: „Sper să putem reveni și cu TVA-ul înapoi la 19%”

Siegfried Mureșan, premierul liberal desemnat, a declarat că reducerea TVA-ului de la 21% la 19% este o prioritate, dar aceasta va fi posibilă doar când bugetul țării va permite, potrivit Știrile Pro TV.

„Astăzi, economia e stabilizată. În ultimul an au fost necesare măsuri pe care sunt sigur că Ilie Bolojan nu le-a luat cu inima ușoară. Acum, de îndată ce ne putem permite, vom putea discuta de măsuri de relaxare fiscală și sper să putem reveni și cu TVA-ul, care acum e la 21%, înapoi la 19% cât de curând posibil”, a declarat Mureșan.

Întrebat despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe, liderul liberal a exclus această opțiune, dacă va ajunge premier.

„Categoric, nu. În urmă cu un an, România era la limită. Aceste măsuri, de creștere de taxe, au fost inevitabile. Din păcate, au fost necesare. Acum, situația este mai bună, în ultimul an a trebuit făcută ordine. În următorul an, trebuie doar să nu mai vină cineva să facă dezordine. Ar fi păcat ca după ce oamenii au făcut sacrificii în acest an, s-a făcut, să vină cineva cu bocancii plini de noroi în casă, să facă dezordine”, a explicat Siegfried Mureșan.

Totodată, Mureșan a dat asigurări că majorările de taxe nu mai sunt necesare, iar guvernul său, dacă va fi învestit, va analiza posibilitatea unor reduceri fiscale.

„Creșterile de taxe nu mai sunt necesare, nu vom crește taxele, mi-aș dori să le scădem cât de repede posibil, o vom face de îndată ce va fi posibil acest lucru”, a subliniat premierul desemnat.

El a adăugat că indexarea pensiilor și a salariilor rămâne, de asemenea, o prioritate, însă implementarea acestor măsuri depinde de spațiul bugetar disponibil.