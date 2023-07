Este unul dintre fotbaliștii argentinieni care au sosit în România, s-au adaptat la viața și la fenomenul sportiv de la noi, au prins cheag și își văd viața în continuare aici. ”Mai ales că, din păcate, la noi în țară este o situație atât de nesigură, te fură ziua în amiaza mare! Nici nu se compară, e liniște în România”, a mărturisit Pablo Gaitan în startul discuției pentru cititorii Libertatea.

De la „Dracula” la „siguranța de a ieși pe stradă”

Mijlocașul central de 31 de ani a ajuns, mai întâi, la Poli Iași în ianuarie 2021, apoi a ajuns la Gloria Buzău, pentru ca, în această vară, să facă trecerea la Oțelul Galați, nou promovată în Liga 1.

”Sosind direct de pe continentul sud-american, evoluând doar în țara mea și în Paraguay, nu știam prea multe detalii despre România. Dracula, corect?! Se cunosc puține lucruri despre țara voastră. Am studiat și eu pe internet ce se întâmplă la voi, am vorbit și cu alți argentinieni care au fost aici, am avut feed-back-uri pozitive. Chiar dacă, uneori, se întârzie salariile. Important este să le iei, până la urmă. La noi acasă e mai rău, crize, instabilitate politică și socială, nu ai siguranța zilei de azi, darămite de mâine. România nu este cea mai bogată sau cea mai avansată țară din Europa, dar ai o stabilitate, nu ți-e teamă să ieși pe stradă”, a explicat sud-americanul.

Transformând „aia e” în „bucuria vieții simple”

După doi ani și jumătate de România, Pablito s-a deprins cu rosturile în țara în care locuiește. ”Am văzut și bune, și mai puțin bune. Am învățat multe lucruri care m-au ajutat enorm, mai ales că am ajuns la o vârstă când sunt copt ca bărbat. Voi criticați mult România și pe cei de lângă voi. Nu mă bag, fiecare este responsabil de ceea ce face. Dar așa cum succesul se naște din eșec, uneori, astfel înveți, corect?, atunci și o chestie pozitivă poate ieși din idei pe care voi le criticați”, a comentat Gaitan.

A explicat apoi: ”Am învățat că în România ! Este mai mult decât o expresie, s-a implementat în stilul de viață. Da, oriunde poate merge și-așa. Eu am găsit un alt înțeles, aici. poate fi să nu mai fiu disperat să fac o sută de lucruri, mai ales în situația în care nu ține de mine, nu controlez situațiile. Să fiu mai relaxat, chiar dacă ceilalți sunt stresați. Să mă bucur de familie, de prieteni, de lucruri simple, de faptul că sunt sănătos, eu și ai mei. Nu știm ce ne aduce ziua de mâine, la câte nebunii sunt pe planeta asta, așa că mai bine să ne bucurăm de simplitatea vieții”.

„Merge viața și fără claxoane pe stradă sau nervi în trafic!”

A fost și la munte, și la mare, a vizitat numeroase parcuri, din Copou în Crâng, în diverse alte orașe pe care le-a văzut. ”Îmi place natura României, aveți de toate. Sunt multe locuri unde te poți relaxa. Nu mă plâng de lipsa autostrăzilor, mergi mai încet, ajungi mai sigur la destinație. Și, dacă-mi permiteți un sfat, luați-o mai ușor. V-am zis, acea idee a voastră, „aia e”, poate fi interpretată și să nu mai fiți stresați, nervoși, într-o mișcare continuă. Ca o glumă, dacă mi se permite, funcționează viața și fără claxoane pe stradă sau nervi în trafic”, a mărturisit argentinianul.

