Inspirat după muzeul danez Moesgaard

Inspirat de renumitul muzeu danez Moesgaard și adaptat la climatul local prin simulări realizate de experți din Germania și Danemarca, noul complex aduce o premieră absolută în România: o clădire semi-îngropată, sustenabilă, care folosește microclimatul natural pentru protejarea patrimoniului.

De asemenea, modelul pentru depozitele neîncălzite a fost Centrul de depozitare de la Vinge (Frederikssund), realizat pentru Muzeul Național și Biblioteca Regală ale Danemarcei.

„Conceptul central: fără încălzire și fără răcire activă. Temperatura variază lent, în ritmul climatului sezonier. Dezumidificarea intervine doar în anumite perioade; umidificarea nu este necesară, cu condiția ca depozitele să nu fie încălzite iarna. În varianta optimă, un astfel de depozit poate funcționa integral din surse fotovoltaice, independent de rețeaua electrică, un model sigur, sustenabil și rezistent în fața schimbărilor climatice”, precizează reprezentanții Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Ambele modele daneze au servit și ca repere în definirea soluțiilor de securitate ale proiectului, potrivit sursei citate.

Primul muzeu construit de la zero în România postdecembristă

MuTRA – Galeria Istorică a Transilvaniei este primul muzeu construit de la zero în România postdecembristă, după cum precizează Ministerul Culturii. Investiția de bază este asigurată din Planul Național de Redresare și Reziliență, fiind un caz unic la nivelul Uniunii Europene când, prin PNRR, se alocǎ fonduri pentru construirea unui muzeu.

MuTRA este o clădire concepută de la zero pentru a funcționa ca muzeu, reunind într-un singur ansamblu toate funcțiunile esențiale ale unei instituții muzeale.

„Pentru prima oară în România, toate funcțiile unui muzeu modern se află sub același acoperiș: depozite cu condiții optime de conservare, laboratoare de restaurare cu dotări la zi, săli de expoziție generoase, spații de cercetare dedicate și ateliere educative adaptate publicului”, potrivit Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Cum s-a ajuns la contruirea muzeului în Florești

Procesul pentru identificarea unui teren potrivit pentru construirea noului sediu de muzeu în Cluj-Napoca sau în împrejurimi a fost unul lung și complex. Au fost analizate mai multe variante, inclusiv în Cluj Innovation Park și în proximitatea Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia”., dar „niciuna dintre aceste variante nu s-a dovedit suficientă ca suprafață sau sustenabilă financiar”.

„În cele din urmă, sprijinul a venit din partea Consiliului Local Florești, care a aprobat, în anul 2022, transferul cu titlu gratuit al unui teren de 15.583 mp în administrarea Muzeului”, menționează sursa citată.

Contractul pentru proiectarea și realizarea muzeului a fost semnat în martie 2025.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a precizat, în trecut, că investiția se ridică la aproximativ 146 de milioane de lei. Muzeul a fost construit pe o suprafață de 15.583 mp, cu o clădire de 11.127,52 mp, structurată pe trei etaje (S+P+1E).

MuTRA - Galeria Istorică a Transilvaniei este primul muzeu construit de la zero în România postdecembristă
MuTRA – Galeria Istorică a Transilvaniei, la data de 10 iulie 2026 Foto: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei/Facebook

Muzeul va fi inaugurat pe 30 august: intrarea este gratuită

Inaugurarea muzeului va avea loc duminică, 30 august. Intrarea este gratuită.

„Evenimentul marchează un moment de referință pentru cultura românească: inaugurarea primului sediu de muzeu cu toate funcțiunile integrate, construit de la zero în perioada postcomunistă”, a transmis Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, care a stabilit și un program pentru această zi.

A fost pregătit un program care se întinde între orele 14:00 și 20:00, incluzând concerte, tururi ghidate, spectacole, reconstituiri istorice și activități pentru public.

14:00 – Deschiderea evenimentului
14:30 – „Flauto Dolce” – ansamblul de muzică veche – concert
15:00 – Proiecție și tururi ghidate
15:30 – „Passeggio” – dansuri renascentiste
16:00 – Reenactment „Omnis Barbaria”
16:30 – Cvintetul de alămuri al Filarmonicii de Stat „Transilvania”
17:30 – Erich Türk – recital la orga
18:00 – Reenactment „Omnis Barbaria”
19:00 – „MUTRE din istorie” – spectacol de teatru (regia Ionuț Caras)
20:00 – „Yesterday’s Pasta” – concert.

MuTRA – Galeria istorică a Transilvaniei se află pe Bulevardul Cetatea Fetei din Florești, județul Cluj.

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