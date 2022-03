Situat la 80 de kilometri nord-vest de Kiev, muzeul local, înfiinţat în 1981 şi recent renovat, a fost incendiat de trupele ruse. Informaţia a fost confirmată de Muzeul de istorie naturală din Virginia, datorită imaginilor de satelit din laboratorul său care „supraveghează siturile patrimoniului cultural aflat în pericol”, a scris și The New York Times.

Cele mai mari îngrijorări se referă la soarta lucrărilor expuse în această instituţie. „Ca urmare a invaziei, în jur de 25 de opere ale excepţionalei artiste Maria Prymachenko au fost arse”, a declarat un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina. Acesta a elogiat-o pe artistă, pe care o consideră creatoare de „capodopere renumite la nivel mondial”.

Distrugerea muzeului a stârnit numeroase reacţii. „Pierderea este incomensurabilă”, a scris Oksana Lyniv, dirijor din vestul Ucrainei, care vara trecută a devenit prima femeie care a dirijat o operă la festivalul german de la Bayreuth. „Neavând cultură proprie, ei distrug toată moştenirea altor naţiuni”, a criticat și Emine Dhzeppar pe contul său de Twitter.

O adevărată „catastrofă culturală este în curs”, au transmis mai mulți profesori universitari americani, după cum a menționat ziarul Los Angeles Times.

Iar ministrul ucrainean al culturii, Oleksandr Tkachenko, a anunţat că a făcut o cerere către UNESCO de revocare a calităţii de membru al organizaţiei Rusiei.

Tonight in Ivankіv near Kyiv, the Russian occupiers destroyed a local museum which housed the unique works of Maria Pryimachenko, a world-famous Ukrainian folk artist in the genre of „naive art”. Having no culture of their own, they destroy all the heritage of other nations. pic.twitter.com/91ZMBSfsQo