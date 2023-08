Napocalipsa, după Untold. Cum arată Parcul Mare la finalul festivalului de la Cluj

Untold, cel mai mare festival din România, se desfășoară de opt ediții după aceeași rețetă: administrația locală pune la dispoziția organizatorilor, pe sume derizorii, stadionul, sala polivalentă și Parcul Mare, aflate foarte aproape de centrul orașului.

Sacrifică astfel liniștea și confortul rezidenților în cele patru zile de spectacole, motivând că evenimentul generează business local în valoare de zeci de milioane de euro.

După distracție, rămân în urmă munți de gunoaie și un parc răvășit, și polemica legată de oportunitatea organizării unui festival în inima orașului. Ediția din acest an s-a desfășurat în perioada 3-6 august. Recordul de asistență s-a produs în a doua zi de festival, când ar fi fost prezenți în jur de 115.000 de oameni în perimetrul Untold.

„Vom face investiții pe întreaga suprafață pe care am utilizat-o”

Joi, la patru zile de la terminarea festivalului, Parcul Central arăta jalnic. A dispărut iarba pe porțiuni extinse, mai ales în zonele unde fuseseră amplasate scenele, lăsând loc unui teren mocirlos. Organizatorii Untold au dat asigurări că vor suporta costurile legate de refacerea covorului verde și că acest lucru se va întâmpla imediat după ce dimensiunea pagubelor va fi evaluată.

A dispărut iarba pe porțiuni extinse

„Fără îndoială, ca-n fiecare an, vom face investiții pe întreaga suprafață pe care am utilizat-o, și-n parc, și-n stadion, și-n sala polivalentă. Ne vom asuma acest lucru. Noi avem și o asigurare pentru întregul eveniment. Doar că durează pentru că, la fiecare ediție, evaluarea asta se face cu societățile care au contract cu sala polivalentă, cu stadionul. Cei care asigură mentenanța parcului fac o evaluare, pentru că nu o facem noi de capul nostru, și sigur că evaluarea asta e suportată de noi”, a spus Edy Chereji, co-fondator Untold, pentru Libertatea.

Parcul, închiriat cu 10.000 de euro

Pentru închirierea parcului, a străzilor și aleilor care fac legătura între stadion și sala polivalentă, organizatorii au plătit aproximativ 10.000 de euro (51.865,89 de lei). Este vorba de Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, Aleea Stadion, strada George Coșbuc, strada Splaiul Independenței și Parcul Stadion, suprafața ocupată conform contractului cu Primăria fiind de 28.100 de metri pătrați.

Parcul a fost închis pentru public cu două zile înainte de începerea festivalului și în cele patru zile de concerte. Unele zone au rămas și după terminarea distracției în „exploatarea” Untold, pentru „activități de demontare logistică”.

Închirierea stadionului a făcut obiectul unui alt contract, cu Consiliul Județean, proprietarul arenei. La ediția din 2022, organizatorii au închiriat stadionul cu aproape 185.000 de euro pentru perioada 19 iulie-13 august. Și-n acest an, chiria e în jurul acestei valori.

Pro și contra Untold

După Untold, Clujul și-a recăpătat pulsul provincial. În parc, pe alei, sunt câțiva oameni care fac jogging. Într-un mic perimetru de lângă lac, e animație la colțul șahiștilor și la zona unde sunt instalate niște aparate de gimnastică. Aici se adună pensionarii să facă mișcare. Se simt speciali pentru că gardurile de la festival au trecut razant pe lângă zona în care-și desfășoară activitatea fizică, lăsând-o liberă în cele 7 zile în care restul parcului a fost îngrădit.

Cișmeaua aflată la doar câțiva metri a fost însă înghițită de ”tărâmul magic Untold”, astfel că a trebuit să vină cu sticlele de apă de acasă în timpul festivalului. La un mic sondaj, scorul e 4-1 în duelul pro-contra Untold. Cineva se abține.

Cel mai vocal dintre toți vrea să tranșeze repede disputa. „Meream cu ginerele și cu fiică-mea în mașină, pe malul Someșului. Cam au dreptate unii, zic, atunci când critică. Într-adevăr, cam numa beton și-n Clujul ăsta. Mi-or dat însă replica foarte bine: du-te, socrule, pe Sena și încearcă numa să găsești un petic de iarbă! Stă lumea pe borduri și se uită la vaporașe, se uită la bărcuțe și se uită la luciul de apă. Orașul ăsta nu e numa pentru bătrâni, e și pentru noi, mi-au zis copiii. Și au perfectă dreptate. Ce tot atâtea mofturi pentru patru zile de muzică?”, spune liderul grupului.

Discuția se aprinde, virează înspre calcule politice. „Da tinerii-s contra, mulți acuma îs în opoziție. Îți spui eu, tinerii stau acuma în opoziție. S-or distrus tăte aici în parc”, îndrăznește vocea anti-festival. E imediat redusă la tăcere. „Apăi dacă îs în opoziție, înseamnă că Boc o să chice și vine altu mai bun. Clujul are foarte mulți tineri, din familie toți îs pro-Untold și-s de acord cu lucrurile care se fac. Peste o lună de zile o să fie totul la loc, verde ca înainte”, vine replica.

Gheboasă, la judecată

Bărbații au auzit că înăuntrul festivalului au fost „prețuri de Sovata”, dar sunt gata să depună mărturie că viața ar fi la fel de grea și afară. Știu toate subiectele din jurul Untold, fiindcă „suntem cei mai buni la politică, fotbal și bârfă”.

Unul dintre ei regretă că nu l-a prins pe Gheboasă, să înțeleagă toată controversa iscată de prestația sa de la festival. Ar fi fost nevoie de un „consiliu cultural” care să-i ia la puricat „creația artistică”, susține. „Cu asta intri, cu asta nu intri!, ca la percheziție, numa că e cu melodii”.

E iarăși zâzanie în grup. „Un oraș științific, cultural, cum e Clujul, cum să dai voie la așa ceva?”, pretinde liderul opoziției. E din nou trimis la plimbare: „Ce mare lucru zice ăla, Gheboasă? Ce treabă are Gheboasă cum cheamă el fetele, dacă fetele or vinit. Păi spune lucrurile adevărate, ni la el!”.

„În 10 zile e verde totul”

Pe Cluj Arena, e în plină desfășurare procesul de demontare a scenei. Elemente din „butaforia” Untold sunt peste tot în jurul stadionului. Gazonul de pe terenul pe care „U” își dispută meciurile nu pare afectat, în schimb, în tribune sunt zeci de scaune rupte. „Ce să faci? Mai sunt și oameni răi care rup scaune”, spune un om de la curățenie.

Înapoi în parc, reprezentanți ai firmei care va evalua și va repara pagubele și-au adus deja câteva utilaje. Doi angajați cu o mină preocupată își fac drum prin noroi.

Așa arată acum tribunele

„Punem gazon rulou și sămânță, în 10 zile e verde totul. Gazonul rulou cred că vine azi o tură. Și ăla e gata, îi verde direct”, spune unul dintre ei.

