Naționaliștii bulgari au blocat intrarea într-o fabrică de armament

Un incident a avut loc în Bulgaria, în timpul vizitei Ursulei von der Leyen. Protestatarii naționaliști au atacat o mașină în care au crezut că se află șefa Comisiei Europene. Evenimentul a avut loc duminică, la uzina Vazov din Sopot, unde demonstranți proruși au încercat să blocheze accesul unei mașini.

Conform relatării Euronews.com, liderul partidului naționalist Renașterea, Kostadin Kostadinov, a organizat protestul față de prezența lui von der Leyen. Acesta s-a opus vizitei, considerând-o o amenințare la adresa suveranității naționale a Bulgariei.

Momentul în care mașina este atacată a fost filmat

Momentul tensionat a fost surprins într-o înregistrare video, care arată cum Kostadinov blochează intrarea unei mașini negre. Protestatarii, purtând steaguri bulgare și rusești, au înconjurat vehiculul, lovind-l cu bannere.

„Poliția bulgară a vrut să mă calce”, a susținut Kostadinov, referindu-se la încercările forțelor de ordine de a dispersa mulțimea. Demonstranții au huiduit și au strigat „naziști” în direcția mașinii.

Nu este clar dacă von der Leyen se afla în vehiculul atacat. Ulterior, Kostadinov a afirmat că președintele Comisiei Europene ar fi sosit cu elicopterul, nu cu mașina.

Ursula von der Leyen, în vizită în Bulgaria

În ciuda protestelor, von der Leyen și-a continuat vizita la cea mai mare întreprindere militară de stat din Bulgaria. Ea a fost însoțită de premierul Rosen Zhelyazkov și de liderul partidului GERB, Boyko Borissov.

„Acesta este exact tipul de proiect pe care vrem să-l vedem”, a declarat von der Leyen în timpul vizitei. „Va aduce locuri de muncă bune în regiune. Până la 1.000 de noi locuri de muncă vor apărea aici, la Sopot, datorită acestor proiecte, dar creștem și producția noastră de muniție”, a mai spus ea.

Naționaliști bulgari cu steaguri rusești au atacat o mașină în care au crezut că se află Ursula von der Leyen | VIDEO
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, în timpul vizitei din Bulgaria. Foto: Profimedia Images

Șefa Comisiei Europene a ajuns luni în România. Ursula von der Leyen se întâlnește cu președintele Nicușor Dan și alți oficiali din Apărare, la Constanța.

Ce spunea șefa Comisiei Europene despre vizita în Bulgaria

Președinta Comisiei Europene a lăudat planurile Bulgariei de a construi o fabrică de praf de pușcă și de a extinde producția de obuze de artilerie conform standardelor NATO.

Ea a sugerat că Sofia ar putea beneficia de finanțare suplimentară prin programul UE Safety Action for Europe (SAFE) pentru a accelera creșterea în industria de apărare. Von der Leyen a subliniat în repetate rânduri necesitatea consolidării capacităților europene de apărare, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina, aflată acum în al patrulea an.

Tensiuni politice și proteste în timpul vizitei din Bulgaria

Kostadinov i-a acuzat anterior pe liderii politici bulgari că sunt „servitorii” lui von der Leyen, „trădând” voința publică. El a numit-o pe aceasta „un simbol al degradării civilizației europene”.

Partidului Renașterea organizează frecvent manifestații anti-UE, cerând ieșirea Bulgariei din blocul celor 27 de state membre. Susținătorii săi au vandalizat anterior clădirea delegației europene din Sofia, aruncând vopsea roșie și încercând să incendieze ușa.

Protestele de duminică reprezintă cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre conducerea bulgară și grupurile naționaliste de opoziție care se opun inițiativelor de apărare ale UE.

