An de an, în Ajunul Anului Nou, "căldărarii" din Ruginoasa, județul Iași, se adună și pornesc prin sat însoțiți de fanfare și costumați în "moșnegi". Îmbrăcați din cap până-n picioare în cojoace ranforsate cu piele de oaie, vatelină, burete și chiar cu căști de metal sub măștile enorme, flăcăii din deal și cei din vale se lovesc cu ciomege lungi de doi-trei metri, iar câștigătorii luptei obțin supremația în sat tot anul următor.