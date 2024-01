Chiar în prima lună din 2024, Nelu Vlad a urcat pe scenă alături de trupa Azur. Artistul a avut programate mai multe concerte, prima dată a urcat pe scenă la Satu Mare, unde i s-a făcut întâia oară rău. A sperat că își revine și a continuat să muncească, a mers și la Cluj, unde a avut o altă cântare.

Acolo, cântărețului în vârstă de 73 de ani i s-a făcut rău. „Îngrijorător a fost la început pentru că mi s-a făcut rău la un concert, la Satu Mare, mi-am pierdut echilibrul și nu puteam să urc pe scenă.

Cu ajutorul colegilor am urcat, am rămas într-o poziție fixă, am cântat două ore apoi am plecat la Cluj. Acolo, aceeași poveste, numai că a fost mai pronunțată și mi-am pierdut și vederea. După ce mi-am revenit, vedeam dublu”, a mărturisit artistul pentru Star Popular.

De urgență a fost transportat la spital, unde se află și acum. După o serie de investigații, medicii i-au spus lui Nelu Vlad că are un hematom pe creier care nu poate fi operat, iar asta datorită locului în care este situat.

Nelu Vlad: „M-au dus la urgență și mi-au găsit un hematom între creierul mic și creierul mare”

„Am chemat ambulanța, m-au dus la urgență și mi-au găsit un hematom între creierul mic și creierul mare imposibil de operat. Am trecut pe tratament, după trei zile sunt semne că o să-mi revin. Am început să merg și să văd bine, sunt pe mâna unui specialist vestit, dr. Văcăraș. E foarte atașat de pacienți și mi-a promis că în zece zile rezolvă problema”, a mai spus Nelu Vlad, care va rămâne în spital până pe 10 februarie.

Totodată, el a recunoscut că nu își explică cum a ajuns în această situație, mai ales că în urmă cu o săptămână își făcuse toate analizele, inclusiv un CT la cap, și nu avea nimic.

„Cred că până pe 10 februarie o să mă țină. Azi am făcut un C.T. și arată că sângele care era împrăștiat s-a resorbit și a rămas doar hematomul care trebuie luat în considerare, spre final o să fac un RMN și atunci o să aflu și de unde a provenit toată treaba asta. Analizele erau foarte bune, o săptămână aveam de când le făcusem la Spitalul Parhon, unde mă internez în fiecare an să-mi fac toate analizele de la A la Z. Inclusiv CT la cap am făcut, dar nu mi-a ieșit nimic”, a încheiat el.

Formația Azur a fost înființată în 1984, la Brăila, iar de atunci a cunoscut o popularitate foarte mare. Printre cele mai cunoscute piese ale lor se numără: „Cenușăreasa”, „Nu sînt prost, dar nici deștept”, „Mona (Se mărită Mona)”.

Solist e Nelu Vlad. El a jucat fotbal, a făcut liceul la seral, apoi a mers la Academia de Poliție din București, de unde a fost exmatriculat din cauza unei rude.

