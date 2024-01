Hindușii sunt cea mai mare comunitate religioasă din India, iar preoții hinduși, precum și familiile lor sunt de obicei vegetarieni.

„Annapoorani – The Goddess of Food”, un film în limba tamil care a fost lansat în cinematografe în decembrie și difuzat pe Netflix ulterior în aceeași lună, nu mai era disponibil pe platforma internațională de streaming începând de joi.

Reprezentanții Netflix din India nu au răspuns imediat unei solicitări de a oferi un punct de vedere, notează Reuters.

Miercuri, protestatari din partea Vishwa Hindu Parishad (VHP), o organizație hindusă de linie dură care are legături cu Partidul Bharatiya Janata al premierului Narendra Modi, au strigat sloganuri împotriva Netflix și a filmului în fața biroului din Mumbai al companiei, potrivit unei postări pe rețeaua X a purtătorului de cuvânt al VHP, Shriraj Nair.

