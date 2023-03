Șeful Executivului și liderul PNL a menționat că el nu va demisiona, ci că își va preda mandatul preşedintelui Klaus Iohannis.

„Rocada urmează să se petreacă, aşa cum am susţinut de fiecare dată, conform protocolului semnat în momentul constituirii coaliţiei. Și aş nuanţa un pic, în sensul în care nu am să îmi dau demisia. Pentru că am primit un mandat, am să predau un mandat. Am primit mandatul de la preşedintele României, atunci când va veni timpul, voi preda mandatul preşedintelui României”, a spus Nicolae Ciucă, aflat la Chișinău, la o conferință de presă, alături de premierul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Ce prevede protocolul coaliției pentru mai 2023

Acordul politic care stă la baza coaliției de guvernare, semnat de liderii PNL, PSD, UDMR și minorități în noiembrie 2021, atunci când Florin Cîțu era președintele PNL, prevede că Nicolae Ciucă va fi șeful Guvernului până pe 25 mai 2023, iar la rotație se vor schimba atât premierul, cât și miniștrii transporturilor, proiectelor europene, finanțelor și justiției.

„La schimbarea premierului, conform rotației politice convenite, se vor înlocui și următorii reprezentanți în guvern: vicepremierul din partea PSD va fi înlocuit de vicepremierul din partea PNL; ministrul transporturilor din partea PSD va fi înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; ministrul finanțelor publice din partea PSD va fi înlocuit de titularul pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua conducerea Ministerului Justiției; coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit de reprezentantul PNL, iar PSD va prelua coordonarea Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în documentul semnat de Florin Cîțu (PNL), Marcel Ciolacu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și liderul minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

EXCLUSIV. Critici dure de la Kiev la adresa Occidentului: Ni s-au promis noi tipuri de arme în ianuarie și acum ne spun să mai așteptăm câteva luni. Plătim cu viețile soldaților noștri pentru indecizia Vestului

Acordul politic este valabil pe durata mandatului parlamentar 2021-2024.

Cum se va face rocada premierilor

Scenariul cel mai probabil este acela în care Nicolae Ciucă își va depune mandatul de premier în mai, partidele de coaliție vor merge la președintele Klaus Iohannis cu o nouă propunere de premier, iar șeful statului va lua decizia desemnării.

Potrivit Constituţiei, pasul următor este ca persoana desemnată premier să ceară în termen de 10 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare şi pentru lista de miniștri. Acestea se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, iar Parlamentul va acorda încredere Guvernului prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Conform protocolului coaliției, PSD va fi partidul care va da premierul în mai 2023, iar acesta va fi Marcel Ciolacu, dacă președintele Iohannis va accepta să îl desemneze.

Potrivit unor surse politice însă, rotația guvernamentală între PNL și PSD ar putea fi amânată până la toamnă.

