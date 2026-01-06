„Pe Venezuela, a existat o declarație a 26 din 27 de țări din Uniunea Europeană, printre care și România, foarte nuanțată, și asta este și poziția pe care noi o avem. Vă dați seama că acea declarație a fost rezultatul unei negocieri pe text”, a spus Nicușor Dan după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern organizată la Paris. Este vorba despre „Coaliția de Voință”, care înseamnă țările dispuse să ajute Ucraina în războiul declanșat de Rusia acum 4 ani.

Nicușor Dan s-a referit la declarația comună din 4 ianuarie, semnată de 26 de țări ale UE, inclusiv România, dar nu și de Ungaria. În acea declarație, UE a îndemnat în primul rând la calm. „Respectarea voinţei poporului venezuelean rămâne singura cale pentru Venezuela de a restabili democraţia şi de a rezolva criza actuală”, iar dreptul poporului venezuelean de a-și decide viitorul trebuie respectat, mai scrie în acel document.

În privința Groenlandei, șeful statului a precizat că „nu vorbim de o intenție oficială a Administrației americane”, doar au fost „niște declarații”, iar „situația este cu totul și cu totul diferită”, pentru că „este un teritoriu autonom, parte din Coroana daneză, care este teritoriu NATO, deci nu se pune problema”.

Amintim că Nicolas Maduro și soția lui au fost scoși cu forța din Venezuela de trupele militare americane la finalul săptămânii trecute și au ajuns în New York, unde sunt judecați pentru narcoterorism.

Președintele american Donald Trump a oferit detalii despre operațiunea militară comandată de el și executată de unitatea de elită Delta Force. El a povestit că, după ce forțele speciale americane au pătruns în baza militară din Caracas și au ajuns în camera lui Maduro, dictatorul din Venezuela și soția sa au vrut să se refugieze într-o altă încăpere, dar și dacă ar fi reușit să intre acolo, forțele militare ale SUA ar fi spulberat ușa în aproximativ 47 de secunde.

















