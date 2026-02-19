Reconstrucţia şi renovarea şcolilor

Nicușor Dan a spus că România poate ajuta efortul coaliției pentru reconstruirea Gaza și a punctat domeniile unde țara noastră are expertiză: tratarea răniților în țară, echipe de specialiști pentru situații de urgență, dar și sprijin pentru educație.

„În primul rând, în ceea ce priveşte situaţia umanitară, România poate creşte numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi şi a-i trata în spitalele româneşti. Am făcut deja acest lucru şi putem ajuta 1.000 de copii şi 4.000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, avem o bună experienţă în sistemul de raportare a urgenţelor, cum ar fi ambulanţele, sistemele de pompieri, şi putem ajuta la reconstrucţia acestui sistem şi putem dona unele echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenţii palestinieni şi putem extinde programul şi putem ajuta, de asemenea, la reconstrucţia şi renovarea şcolilor din Gaza”, a declarat Nicuşor Dan.

Totodată, președintele a subliniat avantajul pe care îl are țara noastră:

„În al patrulea rând, și consider că acesta este aspectul cel mai important, deținem și o anumită experiență instituțională. Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am realizat acest lucru și în alte părți ale lumii, astfel că dispunem de experiența necesară. Putem contribui cu experți și cu formatori”.

De asemenea, a precizat șeful statului, „este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi”.

Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan, spunând că e „premier”

Președintele României și-a început discursul cu aprecieri la adresa administrației Trump pentru atingerea unor obiective geopolitice pe plan internațional. „Vă mulţumesc pentru implicarea şi leadershipul dumneavoastră în planul de pace din Gaza, precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii”, a spus Dan.

Delegații din peste 40 de țări au sosit în Washington, D.C., pentru prima reuniune a „Consiliului Păcii”, organizată de președintele Donald Trump. Evenimentul, găzduit la „Donald J. Trump Institute for Peace”, urmărește stabilirea unui plan pentru viitorul Fâșiei Gaza și mobilizarea a peste 5 miliarde de dolari în ajutor umanitar și reconstrucție.

Președintele Trump l-a salutat și pe Nicușor Dan și România, dar i-a greșit funcția președintelui, spunând că este „premier”. Președintele american a spus că îi place România și că românii sunt oameni minunați care ajută SUA să își îndeplinească obiectivele strategice în zonă. „Un popor minunant. Cei care vin aici ne ajută, sunt de treabă. Sunteți fantastici”, a spus el.







