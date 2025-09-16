Nicușor Dan nu renunță la criticile pentru Parchetul General

„Procurorul General al României a făcut publice investigații care arată că țara noastră a fost principala țintă a atacurilor hibride orchestrate de Federația Rusă în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. Acestea au inclus:

Peste 85.000 de atacuri cibernetice îndreptate asupra infrastructurii electorale.

Campanii masive de dezinformare și manipulare desfășurate prin intermediul rețelelor sociale.

Tehnici de inginerie socială și micro-targetare utilizate pentru a influența votul și a diviza opinia publică.

Potrivit investigației, aceste acțiuni au sprijinit direct un candidat pro-Kremlin în cursa electorală”, a transmis Nicușor Dan marți, 16 septembrie, pe rețeaua X, cu referire la Călin Georgescu.

„România nu va tolera nicio ingerință străină în procesul său democratic. Vom apăra ferm suveranitatea, integritatea instituțiilor noastre și încrederea pe care cetățenii o acordă acestora”, a susținut șeful statului.

Apoi, într-o altă postare, dar pe Facebook, Nicușor Dan a schimbat registrul: „Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale”.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Călin Georgescu, trimis în judecată în al doilea dosar. Horațiu Potra, trimis în judecată în lipsă

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra au fost trimiși în judecată marți, 16 septembrie, pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, iar Parchetul General a vorbit despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”.

Este a doua oară când Călin Georgescu, aflat sub control judiciar încă din februarie 2025, e trimis în judecată. Prima dată a fost în iulie, pentru promovarea fostului conducător al statului, Ion Antonescu, și a fostului lider legionar, Corneliu Zelea Codreanu.

Procurorii spun că Potra l-a ajutat cu sume mari de bani pe Călin Georgescu, dar i-a închiriat și o mașină de lux Mercedes GLE Coupe, pentru care Potra plătea o chirile lunară de aproximativ 17.000 de lei.

Mai mult, procurorul general, Alex Florenţa, a afirmat că, din datele pe care le are, Horațiu Potra face demersuri pentru a obţine azil în Rusia. Potra a fost trimis acum pentru prima dată în judecată după faptele comise acum 9 luni.

Procurorii au găsit arsenale cu care Horațiu Potra și mercenarii urmau să facă haos în București

Amintim că pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive.

Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Mercenarii lui Potra, puși în libertate chiar de procurorii care ceruseră arestarea preventivă

Pe 28 februarie, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă.

Horațiu Potra este dat în urmărire din februarie 2025 și poza lui este pe site-ul Poliției Române

Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care solicitaseră arestul preventiv.

Recomandări Ucraina s-a dus până în fundul Rusiei ca să pedepsească o unitate rusească acuzată de crime de război: „Așteptăm să apară necrologuri în mass-media din Vladivostok”

Unde se ascunde Horațiu Potra

Horațiu Potra este și acum dat în urmărire internațională. Potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile știu unde se află fugarul, mai precis în zona Emiratelor Arabe Unite, dar deocamdată acesta nu poate fi adus în țară.

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE