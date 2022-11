Mai precis, este vorba despre aproximativ 700 de milioane de lei, sumă acumulată în ultimii trei ani, reprezentând diferenţa între preţul real de furnizare a gigacaloriei şi preţul pe care îl stabileşte ANRE.

Edilul a precizat că va cere Guvernului „acelaşi lucru pe care îl cer încă din octombrie 2021”.

„Atunci a fost explozia de preţuri la gaz şi am spus: Primăria Municipiului Bucureşti nu va putea susţine această creştere – cu toate că eforturile noastre au fost considerabile, faptul că am plătit în 2022 dublu faţă de 2019-2020 – nu va putea susţine această creştere şi are nevoie de un ajutor de la Guvern”, a afirmat Nicușor Dan într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Edilul a punctat că exclude varianta ca Guvernul condus de Nicolae Ciucă să nu dea bani Primăriei.

„Nu este vorba doar de sistemul de termoficare, e vorba şi de sistemul de aprovizionare cu energie electrică pentru Bucureşti, care nu poate să fie suplinit din altă parte. Deci, funcţionarea Termoenergetica şi a Elcen este o necesitate şi pentru asta sunt convins că vom găsi soluţii”, a spus primarul Nicuşor Dan.

„Exclud varianta ca politicienii din România să ducă în faliment Termoenergetica şi Elcen”, a precizat primarul general.

Recomandări Inculpații Hexi Pharma, condamnați la închisoare în primă instanță, au susținut la ultimul termen că faptele s-au prescris. Procurorul nu i-a contrazis

El a menționat că Primăria va fi la zi cu plata facturilor pentru 2022, dar a adăugat că diferenţele de tarif între preţul real de furnizare a gigacaloriei şi preţul pe care îl stabileşte ANRE ar putea totaliza 600-700 de milioane de lei, iar Primăria Capitalei nu are bani să achite această sumă.

Nicuşor Dan a mai spus că suma pe care PMB a plătit-o pentru termie, în perioada 2018-2020, a fost în medie de 700 de milioane de lei anual. În 2021 această sumă a crescut la 950 de milioane de lei, iar în anul 2022 a ajuns la 1,5 miliarde de lei. În acest fel, Primăria Capitalei a ajuns să plătească pentru termie o sumă dublă faţă de perioada 2018-2020.

Afirmațiile edilului au venit în contextul în care compania de termoficare Termoenergetica este la un pas de executarea silită, din cauza datoriilor de peste 500 de milioane de lei. ELCEN poate bloca oricând conturile companiei, iar acest lucru ar putea duce la intrarea în insolvență a Termoenergetica.

