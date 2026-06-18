Nicușor Dan spune că Guvernul Adrian Veștea trebuie să fie pro-occidental

În cadrul declarațiilor sale, Nicușor Dan a reiterat că rolul său constituțional este de a desemna un prim-ministru, iar acest lucru s-a întâmplat după consultări îndelungate cu partidele politice.

„Cu titlul general, există o împărţire constituţională de atribuţii şi atribuţia preşedintelui este să desemneze primul ministru.

Şi eu, după cum ştiţi, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înţeles eu din opţiunile lor, ca posibilitate să rezolvăm criza, mai întâi pe domnul Tomac şi acum pe domnul Veştea”, a declarat președintele.

Nicuşor Dan a subliniat că prioritatea sa rămâne formarea unui guvern pro-occidental, care să gestioneze responsabil finanțele publice și să implementeze reforme.

„Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate şi să ieşim din criza asta şi, aşa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental şi va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanţele şi cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem”, a adăugat șeful statului.

Ce spune Nicușor Dan despre posibilitatea ca Veștea să ajungă premier cu voturile AUR

Întrebat dacă desemnarea lui Adrian Veștea ca premier ar putea duce la formarea unei majorități cu sprijinul AUR, Nicușor Dan a declarat: „Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm”.

Acesta a evitat să facă alte comentarii pe marginea acestui subiect sensibil, preferând să aștepte finalizarea procesului politic.

„Lăsaţi-mă să mă întorc în ţară ca să înţeleg şi eu care sunt realităţile”, a spus el, subliniind că este nevoie de o analiză detaliată a situației politice actuale pentru a identifica soluții viabile.

Nicușor Dan a vorbit despre formarea unei majorități parlamentare pentru Guvernul Veștea

În ceea ce privește dificultățile formării unei majorități parlamentare, președintele a sugerat că opțiunile sunt limitate din cauza condițiilor impuse de partidele politice.

„Un guvern trebuie să aibă o majoritate şi trebuie să ne asigurăm că direcţia este pro-occidentală şi, dacă punem aceste condiţii, cu condiţiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puţine soluţii logice”, a mai explicat Nicușor Dan.

Până la întoarcerea sa în țară, președintele nu a oferit detalii despre eventuale solicitări privind depunerea mandatului de către Adrian Veștea, însă a reiterat angajamentul ferm pentru depășirea crizei politice printr-un guvern reprezentativ și stabil.

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