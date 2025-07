Spre exemplu, un adolescent a fost îndemnat de către un artist să sară de pe scenă, iar după ce s-a conformat, a ajuns în spital: are contuzii pulmonare și leziuni la ficat și rinichi!

Albert NBN a înjurat România, dar spune că își iubește țara

Mai mult decât atât, în timpul unor concerte s-a scandat „Ceaușescu, Ceaușescu!”, iar Albert NBN, unul dintre artiștii români care a urcat pe scenă la „Beach, Please!”, a înjurat țara noastră, lucru care s-a viralizat rapid în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Eu îmi iubesc țara, dar nu statul. Eu am ceva personal cu statul. Nu am înjurat românii ca nație. Sau să-mi înjur oamenii care mă apreciază. Eu nu am nimic cu românii, nu am înjurat românii. Am înjurat strict statul și autoritățile, foarte simplu. Altă explicație nu vă dau”, a spus Albert NBN după ce a fost pus la zid din cauza cuvintelor pe care le-a folosit în timpul festivalului de la Costinești.

Recomandări Dosarul Ayahuasca: Fostul șef al DGIPI Gelu Oltean a primit bani grei din trafic de droguri. Afacerista eliberată de Lia Savonea a cerut în van ridicarea sechestrului

La scurt timp, deputatul Dumitru Coarnă a anunțat pe pagina lui de Facebook faptul că a depus plângere penală la Parchetul General împotriva cântărețului.

„România nu se înjură și nu se umilește, oricât de «artist» ai fi! Albert NBN, în cadrul festivalului «Beach, Please!» de la Costinești, și-a permis să folosească expresii vulgare, jignitoare și ofensatoare la adresa României și a poporului român. În fața a mii de tineri, într-un context public, a exprimat injurii care nu au nimic de-a face cu arta, libertatea sau muzica.

Presa a preluat denunțul oficial pe care l-am depus și prin care am solicitat Procurorului General al României să se autosesizeze de urgență. Este esențial să clarificăm:

a. Dacă aceste fapte sunt de natură penală;

b. Ce responsabilitate are «artistul» și, totodată, care este responsabilitatea organizatorilor festivalului;

c. Ce prejudicii morale, sociale și de imagine au fost aduse Statului Român și instituțiilor sale.

Când un așa-zis «influencer» sau «artist» își permite, de pe scenă, în fața unor mii de adolescenți, în numele unei așa-zise forme de «artă», să promoveze ura, disprețul față de țară și un comportament extremist, iar statul tace, mesajul transmis tinerilor este devastator: totul este permis! Dar, România nu este o glumă! România nu este un decor de festival! România este acasă. Iar acasă merită respect”, a scris deputatul Dumitru Coarnă pe internet.

Recomandări Lista „găurilor negre” din buget ocolite de Guvernul Bolojan. Locurile unde se scurg zeci de miliarde prin investiții, achiziții și subvenții

Ce a spus Nicușor Dan despre ce s-a întâmplat la „Beach, Please!”

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc pe 14 iulie 2025, Nicușor Dan a fost întrebat ce părere are despre scandalul creat de Albert NBN, însă președintele României a evitat să ofere un răspuns concret, afirmând însă că autoritățile ar trebui să-și facă treaba.

„Nu cred că ar trebui pedepsit din punct de vedere legal. Autoritățile ar trebui să facă tot ce ține de ele, astfel încât românii să respecte statul român”, a spus Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.

Înainte ca festivalul „Beach, Please! 2025” să debuteze, Selly anunța că ar fi cheltuit, doar pentru a-i convinge pe artiștii străini să concerteze la Costinești, aproximativ 10 milioane de euro.