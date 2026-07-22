Noi probleme pentru aplicațiile Meta pentru a doua oară în doar câteva zile: Instagram, Facebook și WhatsApp au picat

La Facebook, 41% dintre utilizatori au raportat probleme cu aplicația, 27% cu site-ul web, iar 20% au raportat probleme de logare, conform Downdetector. La momentul redactării acestei știri, utilizatorii încă raportează probleme.

Foto: Downdetector

La WhatsApp, 40% dintre utilizatori au raportat probleme cu aplicația, 40% cu site-ul web, 20% cu logarea, conform Downdetector. La momentul redactării acestei știri, problemele au fost rezolvate la WhatsApp.

Foto: Downdetector

La Instagram, 71% dintre utilizatori au raportat probleme la aplicație, 22% la conexiunea de server, iar 5% la postare/publicare, conform Downdetector. La momentul redactării acestei știri, utilizatorii încă raportează probleme.

Foto: Downdetector

Amintim faptul că pe 20 iulie, Facebook și Instagram n-au funcționat două ore în România și mai multe țări din lume.

Eroarea care a afectat funcționarea acestor aplicații a fost remediată după aproximativ două ore, după ce utilizatorii la nivel mondial au semnalat probleme de acces. Facebook s-a confruntat cu o pană bruscă globală, afectând utilizatori din întreaga lume, conform datelor furnizate de Downdetector.

Utilizatorii au semnalat dificultăți în accesarea conturilor și utilizarea funcțiilor de bază, Instagramului iar unii nu au putut încărca fotografii sau videoclipuri ori trimite mesaje prin serviciul Messenger.

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