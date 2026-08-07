Roiul a fost observat duminică deasupra unui câmp din districtul Kizlyar, în Daghestan, în regiunea Caucazului de Nord. Imaginile filmate de localnici arată cum un număr uriaș de lăcuste se deplasează prin aer, acoperind aproape complet cerul.

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🔴 RUSSIA : A MASSIVE LOCUST SWARM HIT KIZLYAR DISTRICT IN DAGESTAN ,



blocking visibility for drivers and damaging crops.#Nature #Naturaleza pic.twitter.com/BHMm7mI1Hr — LW World News (@LW_WorldNews) August 5, 2026

Un localnic care a filmat fenomenul a reacționat speriat: „Încotro se îndreaptă? Ce naiba e asta? Slavă Domnului că nu se îndreaptă spre oraș! O să ne mănânce de vii!”.

Deși roiurile nu reprezintă, în mod direct, un pericol pentru oameni, lăcustele pot produce pagube masive agriculturii, distrugând culturile pe suprafețe extinse.

A massive locust swarm hit Dagestan's Kizlyar district in Russia, damaging crops and cutting driver visibility. pic.twitter.com/p1443RxtGE — Open Source Intel (@Osint613) August 5, 2026

Ministerul Agriculturii și Alimentației din Daghestan a anunțat că a început combaterea dăunătorilor.

„Situația este complicată de faptul că roiurile de lăcuste migratoare vin din arii de conservare a naturii și rezervații, unde tratamentul chimic este strict interzis de lege”.

Autoritățile au precizat că, imediat ce insectele ajung în zone unde tratamentul este permis, sunt mobilizate toate echipamentele disponibile.

Lăcustele și greierii reprezintă o amenințare importantă pentru securitatea alimentară și mijloacele de trai din Caucaz și Asia Centrală. În condiții favorabile, lăcustele pot parcurge până la 150 de kilometri într-o singură zi.

A massive locust swarm hit Kizlyar district in Dagestan, Russia, blocking visibility for drivers and damaging crops. pic.twitter.com/TrMZ2iBBmv — Patrick (@quickndg) August 6, 2026

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) avertizează că până la 20 de milioane de oameni și 25 de milioane de hectare de terenuri cultivate din regiune sunt expuse riscului reprezentat de lăcuste.

Kazahstanul și Uzbekistanul au colaborat inclusiv în utilizarea dronelor pentru monitorizarea și combaterea roiurilor.

În Caucaz, Federația Rusă și Asia Centrală sunt întâlnite trei specii care pot provoca probleme majore: lăcusta italiană (Calliptamus italicus), lăcusta marocană (Dociostaurus maroccanus) și lăcusta migratoare asiatică (Locusta migratoria).

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