Scenaristul și producătorul Norman Lear, care a revoluționat comedia americană cu seriale îndrăznețe și extrem de populare la începutul anilor 70, precum „All in the Family” și „Sanford and Son”, a murit marți. Avea 101 ani.

Publicistul lui Lear a confirmat pentru Variety că acesta s-a stins din viață în locuința sa din Los Angeles, din cauze naturale. O slujbă privată va avea loc în zilele următoare și vor participa doar cei apropiați.

„Vă mulțumim pentru emoționantele mesaje de dragoste și sprijin în onoarea minunatului nostru soț, tată și bunic”, a declarat familia lui Norman Lear într-un comunicat. „Norman a trăit o viață plină de creativitate, tenacitate și empatie. El a iubit profund țara noastră și a petrecut o viață întreagă ajutând la păstrarea idealurilor sale fondatoare de justiție și egalitate pentru toți. Să-l cunoaștem și să-l iubim a fost cel mai mare dintre daruri. Vă rugăm să ne înțelegeți, în timp ce plângem în privat, în memoria acestei ființe umane remarcabile”.

Norman Lear se afirmase deja ca un scriitor de comedie de top și obținuse o nominalizare la Oscar în 1968 pentru scenariul filmului „Divorț în stil american”, când i-a venit ideea unui nou sitcom, bazat pe o emisiune britanică populară, despre un muncitor conservator, intolerant, și familia sa din Queens, care se confruntă cu probleme. „All in the Family” a devenit un succes imediat, aparent cu telespectatori de toate convingerile politice.

Spectacolele lui Lear au fost primele care au abordat subiecte politice, culturale și sociale grave ale vremii – rasismul, avortul, homosexualitatea, războiul din Vietnam – prin introducerea de noi și noi detalii în formula standard a comediei. Niciun subiect nu era tabu: două episoade din 1977 din „All in the Family” se învârteau în jurul tentativei de viol a soției personajului principal Archie Bunker, Edith.

Printre realizările lui Lear pe marele ecran se numără scenariile pentru „Come Blow Your Horn” (1963); „The Night They Raided Minsky’s” (1968); „The Thief Who Came to Dinner” (1971); „Stand By Me” (1986) şi „The Princess Bride” (1987), ambele regizate de fostul coleg de scenă din „All in the Family” Rob Reiner; şi „Fried Green Tomatoes” (1991). A scris şi regizat comedia acidă din 1971 despre industria tutunului „Cold Turkey”.

Lear a susţinut că formula de bază pentru comediile sale se reduce întotdeauna la esenţial: „Să-i faci să râdă”.

Lunga sa carieră a fost abordată în documentarul din 2016 „Norman Lear: Doar o altă versiune a ta”. În ultimii săi ani, a găzduit un podcast „All of the Above With Norman Lear” și a publicat un volum de memorii, „Even This I Get to Experience” în 2014. De asemenea, a fost producător executiv la documentarul „Rita Moreno: Just A Girl Who Decided to Go For It”.

Norman Lear a fost căsătorit de trei ori și are șase copii și patru nepoți. Ultima soție a regretatului scenarist este Lyn Davis.

FOTO: Hepta

