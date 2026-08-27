Norul de fum din Serbia, urmărit în timp real în Timiș. Rețeaua județeană monitorizează evoluția poluării

Vineri, pentru a doua zi consecutiv, Timișoara și mai multe zone din județ au fost acoperite de fum. DSP Timiș a recomandat populației să țină ferestrele închise, să limiteze activitățile în aer liber și, în special în cazul persoanelor vulnerabile, să evite expunerea. ISU Timiș a indicat drept origine a fumului incendiile de vegetație din zona Dubovac, Serbia.

Riscul poluării transfrontaliere a fost, de altfel, motivul principal care a stat la baza investiției Consiliului Județean Timiș într-o rețea proprie de monitorizare a calității aerului. Prin proiectul Blue Sky – The Solution to Air Pollution, administrația județeană a instalat mai multe de stații de monitorizare, amplasate strategic în localități din județ, în apropierea frontierei cu Serbia.

Autoritățile pot urmări în timp real cum se deplasează poluarea

Echipamentele Polludrone, dezvoltate de Oizom și integrate de compania românească Klarwin, măsoară permanent particulele PM1, PM2.5, PM10 și PM100, precum și concentrațiile unor poluanți precum dioxidul de sulf, ozonul, dioxidul de azot și monoxidul de carbon. În același timp, senzorii înregistrează temperatura, presiunea, umiditatea, viteza și direcția vântului.

Într-un episod precum cel din aceste zile, corelarea acestor informații permite autorităților să urmărească nu doar creșterea sau scăderea concentrațiilor de poluanți, ci și direcția în care se deplasează masa de aer și zonele în care apar modificări ale calității aerului. Datele sunt transmise continuu, astfel încât situația din teritoriu poate fi urmărită pe măsură ce evoluează.

„Când am investit în această rețea, am pornit de la realitatea că Timișul este un județ de frontieră și că poluarea nu se oprește la graniță. Situația din aceste zile arată de ce este important ca administrația să aibă propriile instrumente prin care poate vedea, în timp real, ce se întâmplă cu aerul din județ. Datele ne ajută să înțelegem mai repede un astfel de fenomen, să colaborăm cu instituțiile responsabile și, mai ales, să avem informațiile necesare pentru protejarea populației”, a declarat Alexandru Adrian Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

Într-o regiune de frontieră, locul în care poluarea este resimțită poate fi la zeci sau chiar sute de kilometri de sursă. Direcția vântului se poate modifica, masa de aer se poate deplasa, iar concentrațiile înregistrate pot varia de la o zonă la alta. Tocmai aici intervine avantajul unei rețele, în locul unei singure măsurători, autoritățile au o imagine asupra evoluției fenomenului în mai multe puncte din județ și pot urmări schimbările pe măsură ce acestea se produc.

„În astfel de situații, diferența o face capacitatea de a corela mai multe tipuri de date. Nu este suficient să știm că a crescut concentrația de particule într-un punct. Direcția și viteza vântului, evoluția măsurătorilor în mai multe puncte ale rețelei și analiza lor în timp real oferă o imagine mult mai clară asupra modului în care se deplasează masa de aer poluat. Exact acesta este avantajul unei rețele distribuite de monitorizare”, explică Lucian Pavel, Head of Environmental Division, Klarwin.

Klarwin a asigurat integrarea tehnică a rețelei, de la selecția și configurarea echipamentelor Oizom Polludrone până la instalarea acestora în teritoriu și conectarea într-un sistem unic, prin care datele ajung în timp real la administrația județeană.

Ce înseamnă pentru populație monitorizarea în timp real

Pentru locuitorii județului, important este că evoluția unui astfel de episod nu este evaluată doar după fumul vizibil sau mirosul resimțit în anumite zone. Stațiile furnizează permanent măsurători din teren, iar autoritățile pot vedea dacă nivelurile de poluanți cresc sau scad și cum se modifică situația de la o zonă la alta. Rețeaua a fost concepută inclusiv pentru detectarea rapidă a variațiilor de poluare și pentru susținerea informării publice.

În aceste ore, Consiliul Județean Timiș urmărește în timp real evoluția calității aerului și deplasarea masei de aer poluat. Datele furnizate de rețea permit identificarea rapidă a oricăror modificări relevante, astfel încât populația să fie informată și să primească recomandările necesare în funcție de evoluția situației.

Monitorizarea va continua pe toată durata episodului, iar Consiliul Județean Timiș va informa populația cu privire la orice schimbare relevantă a calității aerului și la măsurile necesare de protecție.