Pensionarii revoltați de taxe și sărăcie au ieșit în stradă la Galați

Zeci de pensionari gălățeni, printre care foști lucrători din combinatul siderurgic și cadre militare în rezervă, au declanșat o acțiune de protest în fața sediului Prefecturii județului Galați. Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta față de scăderea continuă a nivelului de trai și față de ultimele măsuri fiscale adoptate de autorități.

Manifestația din centrul orașului a fost deschisă tuturor cetățenilor afectați de contextul economic actual, organizatorii lansând un apel public către toți cei care rezonează cu aceste probleme, relatează publicația locală Monitorul de Galați.

În ceea ce privește principala nemulțumire a oamenilor, aceasta este față de taxele mari și reținerea din nou a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) din veniturile lor lunare. În acest context, pensionarii acuză guvernarea actuală că introduce dări suplimentare care le diminuează și mai mult puterea de cumpărare.

De asemenea, oamenii au reclamat o stare generală de sărăcie și consideră că veniturile le sunt afectate de aceste măsuri de taxare repetată.