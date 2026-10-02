Șoferii din România plătesc din ce în ce mai mult pentru Asigurarea Auto Obligatorie (RCA). Potrivit celui mai recent raport publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), prima medie RCA aferentă categoriei autoturisme s-a situat la 2.093 de lei în trimestrul II din 2026.

Cum au evoluat tarifele pentru persoane fizice și firme

Această valoare reprezintă o creştere de aproximativ 7% față de primul trimestru al anului și de circa 21% comparativ cu perioada similară din anul trecut, relatează Profit.ro.

Datele centralizate de autoritate vizează cei 7 asigurători autorizați și supravegheați direct în România: Allianz-Țiriac, Asirom VIG, Eazy Asigurări, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig VIG.

Pe lângă aceștia, pe piața locală mai operează în baza dreptului de stabilire și trei sucursale ale unor grupuri străine: Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican Hellenic Insurance Company.

Calculul ASF s-a raportat exclusiv la polițele încheiate pe o perioadă de 12 luni și ajustate la clasa de bonus-malus B0, pentru a elimina influența reducerilor sau majorărilor determinate de istoricul de daune al fiecărui șofer.

Analiza pe categorii de asigurați arată că:

În cazul autoturismelor deținute de persoane fizice, prima medie a urcat cu 21% față de trimestrul II din anul precedent și cu 7% comparativ cu trimestrul I.

Pentru autoturismele deținute de persoane juridice, majorarea a fost de 17% față de anul trecut și de 2,5% față de primul trimestru.

Dacă se ia în calcul întregul portofoliu de vehicule (inclusiv utilitare sau alte categorii), prima medie RCA adusă la clasa B0 a fost de 2.157 de lei în trimestrul II, în creștere cu 14% față de perioada similară a anului trecut.

La nivelul tuturor vehiculelor de transport marfă, prima medie s-a situat la 4.698 de lei, consemnând o majorare de 6% față de anul precedent, deși a scăzut ușor, cu 2%, față de trimestrul I.

Pe ansamblul întregii piețe (incluzând și sucursalele externe), prima medie RCA anualizată a ajuns la 1.491 de lei, fiind mai mare cu 15% față de anul trecut.

De ce s-au scumpit polițele auto: explicațiile ASF

Reprezentanții ASF susțin că majorarea prețurilor RCA este cauzată direct de condițiile economice generale, în special de creșterea costurilor cu daunele, de cheltuielile operaționale mai mari și de persistența inflației.

Scumpirea reparațiilor și creșterea despăgubirilor sunt principalele presiuni din piață. Dauna medie RCA a crescut cu 18% în primul semestru față de aceeași perioadă a anului trecut. Deși numărul total al dosarelor de daună a scăzut ușor (cu sub 1%), dauna medie plătită pentru daune materiale a urcat cu 14%.

„Evoluția daunei medii RCA, care s-a majorat cu aproximativ 18% în semestrul I 2026 comparativ cu perioada similară a anului precedent, confirmă tendința de creștere a costurilor de despăgubire, pe fondul accentuării inflației daunelor. Costul daunelor materiale a fost influențat direct de evoluția prețurilor. Astfel, în timp ce numărul de dosare de daune a scăzut ușor (sub 1%), dauna medie RCA plătită pentru daune materiale a crescut cu 14%”, arată ASF.

Piața de profil, pe pierdere

Datele INS arată că tarifele pentru întreținerea și repararea autovehiculelor au crescut cu 16%, iar prețurile pieselor de schimb și accesoriilor s-au majorat cu circa 7%. Numărul dosarelor plătite pentru vătămări corporale a crescut cu peste 25%, iar valoarea medie a acestor despăgubiri a urcat cu peste 10%.

Din cauza acestor evoluții, piața de profil continuă să înregistreze pierderi. Rezultatul tehnic brut pe clasa RCA a indicat o pierdere de 183 de milioane de lei la sfârșitul anului trecut și de 133 de milioane de lei la finalul primului semestru din acest an. Luând în calcul și efectul cedărilor în reasigurare, pierderea tehnică netă s-a cifrat la 116 milioane de lei la jumătatea anului.