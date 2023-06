Nou-născutul „cu ochi albaștri” abandonat într-o cutie în pragul unei case, de Crăciun, și-a găsit familia după 62 de ani

Harvey a aflat că are două surori și încă 16 frați vitregi. Mirror a scris în 1960 știrea despre abandonul bebelușului, care a fost descris drept un „frumos cu ochi albaștri”, fiind găsit în pragul casei Verei Wood, din Hayes, Middlesex.

„Nu pot să cred că aici am fost lăsat”, spune el, privind acum treptele casei Verei. „Dacă nu aș fi fost luat, aș fi înghețat și aș fi murit”.

Dar el a fost primit de proprietara din spatele acelei uși, Vera Wood, care l-a descoperit câteva ore mai târziu după ce fusese abandnat, de Boxing Day, în 1960.

Pagina din Mirror în care se scria despre găsirea bebelușului abandonat. Foto: Mirror

Așa au început mai bine de șase decenii de întrebări la care Harvey a găsit răspunsuri abia acum, în sfârșit. Nu numai că s-a reîntâlnit cu Vera, dar a descoperit două surori și 16 frați vitregi.

Momentul în care a văzut-o pentru prima dată pe sora lui Cherry l-a făcut să plângă. „Ultimele luni au fost atât de emoționante. Sunt sufocat doar vorbind despre asta”, spune Harvey, în vârstă de 62 de ani.

„Când am cunoscut-o pe sora mea Cherry, nu mi-a venit să cred cât de mult ne asemănăm. Mă simt ușurat acum, că știu de unde vin”, a spus bărbatul.

Imediat după ce a fost găsit, a fost numit Christopher de asistentele de la Spitalul Hillingdon din apropiere, înainte de a fi adoptat în regim de urgență de părinții săi adoptivi, care l-au rebotezat Harvey, după ce l-au primit, la vârsta de cinci zile.

De-a lungul anilor, Harvey s-a gândit mult la familia sa naturală, dar abia recent a început căutările, după ce mama sa adoptivă, acum în vârstă de 95 de ani și aflată într-un azil de bătrâni, i-a arătat vechiul reportaj din Daily Mirror.

„Am avut o educație bună, cu o mamă, un tată și un frate adoptiv iubitor, dar de-a lungul anilor această nedumerire din mintea mea a crescut: de unde am venit?”.

El a lansat un apel în The Mirror, anul trecut, spunând că vrea să-și cunoască în sfârșit rădăcinile și, de asemenea, a apelat la serialul ITV Long Lost Family: Born Without Trace.

În scenele emoționante care vor fi afișate în emisiunea ITV săptămâna viitoare, Harvey își începe căutarea la singura legătură pe care o cunoștea, pragul ușii. Vera se mutase, dar nu-l uitase. A descoperit că femeia a apărut în Surprise Surprise în 1988, disperată să afle ce s-a întâmplat cu băiețelul.

Harvey și Vera Wood, femeia pe pragul casei căreia a fost abandonat. Foto: Mirror

Vera, acum în vârstă de 89 de ani, locuiește chiar după colț de locul unde a fost găsit Harvey și își amintește incidentul ca și cum ar fi fost ieri.

Ea spune: „Pe la ora 4, în ziua de Crăciun, am auzit un zgomot în grădina din față. Am tras draperiile și i-am văzut pe acești băieți alergând pe poartă. Apoi, pe la ora 6 am auzit un copil plângând, dar nu m-am gândit la asta, pentru că fata de peste drum avea un copil nou-născut”.

Apoi, în jurul orei 9 dimineața, de Boxing Day, ea a deschis ușa lăptarului și acolo era cutia. „Nu se auzea niciun sunet din acea cutie, dar când am scos foaia de hârtie maro de deasupra, era un copil întins în ea. Copilul era epuizat din cauza plânsului toată noaptea. Stătea acolo liniștit, cu ochii închiși. Nu avea nimic pe picioare, nimic pe mâini, sau o bonetă pe cap. Purta o cârpă mică în jurul corpului, ca o față de pernă ruptă înfășurată între picioare, cu două ace de siguranță de fiecare parte. Deși peste el era un cardigan gros, albastru, al unei doamne și deasupra lui o foaie de hârtie maro, îi era frig. Greutatea lui l-a ajutat să supraviețuiască. Am aflat mai târziu că avea aproape 4 kg”.

Vera, care avea trei copii ai ei, de trei, patru și un an, l-a înfășurat într-o pătură de pătuț.

„L-am îmbrățișat până când a sosit poliția”, își amintește ea. „Soțul meu a fost în stare de șoc și fiica mea cea mare a crezut că Moș Crăciun i-a născut un frățior. Mi-ar fi plăcut să-l țin, dar aveam alți trei copii, pur și simplu nu a fost posibil”.

În cele din urmă, Long Lost Family, prezentată de Davina McCall și Nicky Campbell, a dat de urma Verei, care nu încetase să se întrebe ce s-a întâmplat cu „Christopher”.

„Când l-am întâlnit, a fost un șoc, și pentru el la fel. M-a tras în brațele lui pentru a mă îmbrățișa. Nu ne vom mai despărți acum. I-am spus: pot să merg fericită în mormânt acum, pentru că te-am văzut”.

Găsirea Verei a completat o mulțime de spații libere din trecutul său, pentru Harvey: „Este uimitor că s-a gândit la mine în toți acești ani. Știind că Vera m-a găsit și că am supraviețuit peste noapte, a fost un șoc să realizez că s-ar putea să nu fi supraviețuit și că sunt aici, probabil, din cauza norocului”.

Întâlnirea a devenit deosebit de emoționantă pentru Harvey, după ce rezultatele ADN au dezvăluit că ambii săi părinți naturali au murit. Cercetările au dezvăluit, de asemenea, că Harvey are două surori mai mari. Una nu a vrut să fie identificată, dar Cherry, din Devon, a fost încântată să fie găsită.

„La început nu am crezut”, spune Cherry, care este cu trei ani mai mare decât Harvey. Ea a fost șocată că e un copil găsit, cineva abandonat când era un copil fără cazier sau nume de naștere.

Harvey și sora lui, Cherry. Foto: Mirror

„Este o minune că a supraviețuit. Mă simt vinovată că nu a fost păstrat. Nu pare corect. Întotdeauna mi-am dorit un frate”. Cherry îi dezvăluie lui Harvey că mama lui naturală nu a avut niciun cuvânt de spus în abandonarea lui și a crezut că a fost dus într-un loc sigur.

Ea își amintește: „Tatăl nostru a fost cel care l-a luat, lăsând-o pe mama într-adevăr întristată”.

S-a aflat că tatăl lui Cherry și Harvey a avut relații cu diferite femei, care au dus la nașterea a 19 copii, în total. Unii au fost adoptați, iar alții au mers la cămine de copii.

„Tatăl meu evident nu era o persoană foarte drăguță. Mama trebuie să fi fost într-o stare groaznică. Am fost luat de la ea și nu a știut niciodată că sunt în viață”, spune Harvey. „Mă gândesc la tatăl meu adoptiv, care din păcate a murit acum zece ani, care era exact opusul, un bărbat atât de blând, de drăguț”.

Cherry și Harvey s-au întâlnit de mai multe ori de când s-au regăsit și bărbatul are o invitație la nunta nepoatei sale, în această vară. De asemenea, a luat legătura online cu mai mulți dintre frații săi vitregi, care trăiesc în toată Europa.

