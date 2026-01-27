Ninsorile sunt prognozate în special în nordul și nord-estul țării, a spus Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, precizând că următoarele patru săptămâni vor veni cu temperaturi peste normalul perioadei.

Florinela Georgescu anunță un nou episod de frig și ninsori

Potrivit ANM, un episod de vreme rece va caracteriza sfârșitul acestei săptămâni, iar ninsorile sunt foarte posibile.

„Este foarte posibil să vedem ninsorile. Sigur, mai ales la munte, nu ar fi exclus să le vedem chiar la sfârșitul acestei săptămâni, pentru că vom avea un scurt episod de vreme mai rece, de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare, episod care poate aduce din nou ninsori, în special în jumătatea de nord-nord-est a teritoriului, după care ar fi iarăși o ușoară mică încălzire”, a precizat Florinela Georgescu, director în ANM.

Meteorologul vorbește însă de alternanțe în ce privește temperaturile, având în vedere că după valul de ger, vremea s-a mai încălzit în aceste zile. Acum, va urma un nou episod de vreme rece, apoi temperaturile vor fi peste normalul perioadei.

În afară de temperaturile oscilante, vom avea și precipitații abundente în unele zone.

„Trebuie să ne așteptăm la o vreme cu schimbări destul de importante, pe intervale relativ scurte de timp, cu influențe dinspre Marea Mediterană și Oceanul Atlantic care vor determina episoade cu temperaturi mai ridicate decât normalul și precipitații, mai ales sub formă de ploaie și lapoviță”, a mai spus meteorologul ANM Florinela Georgescu.

Florinela Georgescu, prognoza meteo ANM pentru februarie 2026

Totodată, există riscul ca masele de aer rece de origine polară sau arctică, situate la nord și nord-est de România, să influențeze din nou vremea, aducând temperaturi scăzute și ninsori.

Pentru următoarele patru săptămâni, materialele disponibile ANM indică o probabilitate mare ca temperaturile să rămână peste media climatologică normală pentru această perioadă.

„Estimările pentru următoarele patru săptămâni arată o probabilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor mai ridicat decât normalul, până spre sfârșitul primei părți a lunii februarie. Pe de altă parte, regimul precipitațiilor pare a fi ușor excedentar”, a adăugat Florinela Georgescu.

Această combinație între temperaturi mai ridicate și precipitații mai abundente ar putea fi explicată prin activitatea ciclonică dinspre Marea Mediterană, a concluzionat directorul de prognoză din ANM.

Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în toată țara, se arată în prognoza meteo pentru perioada 26 ianuarie – 22 februarie 2026, emisă, marți, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Recent, ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Potrivit specialiștilor, vremea urmează să se încălzească în mai multe zone, cu maxime de până la 14 grade Celsius în sudul țării.

