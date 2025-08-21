Zelenski consideră că o întrevedere cu Putin ar putea avea loc în urma unui acord privind garanțiile de securitate oferite Kievului. Locațiile potențiale pentru această întâlnire ar fi Elveția, Austria sau Turcia.

Președintele ucrainean a avertizat că Rusia „este pe cale să maseze trupe în partea ocupată a regiunii Zaporojie”, în sudul Ucrainei, pentru o „potențială ofensivă”. El a menționat că Moscova își transferă forțele din Kursk în Zaporojie.

În ceea ce privește relațiile internaționale, Zelenski a declarat „China nu poate fi un garant al securității Ucrainei”. De asemenea, a solicitat sprijinul președintelui american Donald Trump pentru a convinge Ungaria să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la UE.

O veste importantă anunțată de Zelenski este testarea cu succes a unei noi rachete ucrainene. „Racheta (de tip Flamingo) a fost supusă unor teste concludente. Este vorba despre cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, a declarat președintele.

Această rachetă, denumită Flamingo, are o rază de acțiune impresionantă de 3.000 de kilometri. Producția în masă ar putea începe la începutul anului viitor, marcând un progres semnificativ în capacitățile militare ale Ucrainei.

Pe 18 august, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat o vizită la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce preşedintele american Donald Trump îl somase să accepte concesii în urma summitului Trump-Putin, care nu a pus capăt Războiului din Ucraina.

