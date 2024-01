„Numai în comunitatea românească sunt zece mii de oameni” și e implicată în căutarea mamei care și-a abandonat fiul de 8 luni în spital, în Italia

Carabinierii din Aprilia urmăresc toate căile pentru a da de urma femeii, refăcând traseul acesteia, când a traversat camera de așteptare de la Urgențe, la ora 19:30, vineri. Sunt examinate și camerele de supraveghere din zonă, de la cele din magazine până la cele de pe stradă, precum și cele de la camera de urgență în care sunt înregistrate minutele dramatice ale despărțirii dintre mamă și copil.

În imagini se vede o femeie, cu fața și capul acoperite, care reglează husa căruciorului, se uită la copil, apoi se așează. „Opt secunde o separă de o decizie sfâșietoare, privirea îi e rătăcită, în cele din urmă se ridică, cu pași grei pleacă spre ușă”, descrie Corriere momentul dramatic.

Hainele modeste ale mamei, hainele ușor murdare ale micuțului de aproximativ 8 luni, precum și trăsăturile somatice aparente ale copilului îi fac pe anchetatori să formuleze ipoteza că este vorba despre o femeie în dificultate, poate din Europa de Est, și provenind dintr-o situație de viață incomodă.

Din acest motiv, anchetatorii au început o confruntare cu grupurile de străini din Aprilia: numai în comunitatea românească sunt zece mii de oameni, dar există și numeroase grupuri slave și ucrainene în orașul care are aproape 80.000 de locuitori.

Între timp, Lucas este în siguranță într-o casă de îngrijire familială, sub protecția tribunalului pentru minori. Numele i-a fost dat de personalul medical al spitalului Città di Aprilia, care a îngrijit și îmbrățișat cu dragoste nou-născutul.

„Am încercat diverse nume, dar cu acesta a început să zâmbească. A fost ca și cum l-ai adopta pentru o zi, spune medicul Serena Ragonici, primul medic care a intrat în contact cu micuțul, care a văzut-o pe mama intrând cu căruciorul, pe monitoare. Am fost alarmată gândindu-mă la o urgență pediatrică, dar, după ce am înțeles situația, l-am asistat și l-am vizitat pe Lucas. L-am pus să se joace umflând o mănușă ca un balon. Nu a încetat niciodată să zâmbească”.

„Era puțin murdar, dar era bine, era un copil bine hrănit”, își amintește de acea seară Tiziana Iannotta, asistentă medicală în Aprilia de 16 ani care, împreună cu doctorii Paola Martinez și Maria Grazia Di Nuzzo, s-a ocupat de copil.

„În acele momente treci de la furie la iubire într-o clipă, pentru că înțelegi disperarea acestei femei care și-a abandonat fiul, dar în mâini sigure. Vrem să-i spunem mamei: dacă se mai gândește să se întoarcă, o vom ajuta!”

Același sentiment care o animă pe Sara Fanella, o asistentă de la serviciul de urgențe 118, care a observat prima acel cărucior și conținutul său prețios. „L-am văzut pe acest copil zâmbitor, alert și care reacționa, cu care am început să mă joc. Apoi am căutat-o ​​pe mamă, fără succes. Imediat a început o competiție de solidaritate, până seara, pentru el erau deja patru pungi pline cu jucării, lapte și biscuiți. Am stat cu el după tură, până când a fost mutat într-o casă de plasament”.

Nimeni nu a reușit să ofere un indiciu precis despre femeia care l-a părăsit pe bebeluș, premeditându-și gestul și lăsând în cărucior decât minimul necesar pentru primele clipe de după descoperirea copilului.

Cineva își amintește că a observat o tânără cu un cărucior rătăcind prin spital, probabil că s-a gândit mult la asta și a ales momentul potrivit pentru a se despărți de fiul ei, lăsându-l într-un loc protejat, fiind sigură că cineva îl va observa.

