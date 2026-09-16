Mirii care se căsătoresc în 2027 au început să caute locația și să calculeze prețul meniului pentru numărul de invitați. Tinerii încep să aleagă o zi neobișnuită din săptămână datorită prețurilor mai mici. Mulți dintre îndrăgostiți nu se mai uită după oferte și variante de restaurante de acasă, ci le caută în timpul programului de muncă.

Cât ajung să plătească viitorii miri pentru o nuntă în București în 2027

Cuplurile din Capitală care își planifică nunta pentru anul 2027 se confruntă cu o nouă realitate economică, dar și cu modificări vizibile în modul în care aleg să își organizeze cel mai important eveniment din viață. Un studiu recent realizat de platforma specializată Ouido, derulat pe un eșantion de 73 de locații din București și județul Ilfov și peste 170 de cereri de ofertă, oferă o imagine clară asupra bugetelor necesare și a noilor obiceiuri ale viitorilor miri.

Conform datelor colectate între lunile februarie și septembrie 2026, prețul median al unei locații de nuntă cu meniu inclus în regiunea București-Ilfov ajunge la 80 de euro de persoană. Jumătate dintre saloanele și spațiile analizate practică tarife cuprinse între 75 și 89 de euro pentru fiecare invitat.

Cât costă meniul pentru nuntă și ce servicii suplimentare ridică bugetul

Pentru o nuntă cu 100 de invitați, costul strict pentru închirierea spațiului și meniuri se situează între 7.500 și 8.900 de euro. Este important de menționat că această sumă nu include băuturile în majoritatea cazurilor. Doar 11 dintre cele 73 de locații analizate includ pachetul de open bar în tariful de bază. În spațiile unde băutura este calculată separat, aceasta adaugă în medie încă 16 euro de persoană la costul final, adică o majorare de aproximativ 20% a bugetului pentru catering.

Diferențele de tarif între Capitală și localitățile din Ilfov sunt nesemnificative în ceea ce privește cifra finală. În București, prețul mediu este de 82 de euro de persoană, în timp ce în Ilfov coboară ușor la 79 de euro, potrivit datelor analizate.

Cu toate acestea, raportul dintre preț și facilități diferă substanțial. Locațiile din Ilfov oferă suprafețe mai mari, având o capacitate mediană de 200 de locuri față de 150 în București, și pun la dispoziție mult mai frecvent facilități precum grădini, acces la lac sau piscine.

Mirii rezervă sălile pentru evenimente cu un an înainte și caută ofertele în ziua de marți

Analiza datelor de trafic arată o schimbare interesantă în comportamentul de consum al românilor. Dacă în trecut decizia privind locația se lua în weekend, în familie, în prezent aproape jumătate dintre cererile de ofertă (46%) sunt trimise de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00, direct în timpul programului de lucru.

Serile din timpul săptămânii generează 29% din cereri, în timp ce întreg weekendul mai adună doar 25% din interesul viitorilor miri.

În ceea ce privește calendarul, nunta rămâne un eveniment care necesită pregătiri din timp. Cuplurile trimit prima cerere de ofertă cu o medie de 358 de zile înainte de data dorită, adică cu aproape un an în avans. Prin comparație, botezurile sunt planificate cu doar 43 de zile înainte, iar cununiile civile separate cu 103 zile în avans.

Ziua din săptămână care este tot mai căutată de miri pentru prețurile mai mici

Pentru anul 2027, luna iulie înregistrează un volum dublu de cereri față de luna iunie. Lunile de primăvară, cum sunt aprilie și mai, deși oferă condiții meteo favorabile și adesea costuri reduse, sunt solicitate în proporție de doar 3%, respectiv 4%.

O altă tendință observată de experții din domeniu este reorientarea către zilele din timpul săptămânii. Deși sâmbăta rămâne alegerea principală pentru 51% dintre cupluri, ziua de joi a ajuns să reprezinte 15% din totalul cererilor de ofertă, depășind unele zile de sfârșit de săptămână.