Chris Martin, în vârstă de 35 de ani, și Tasha White, 33 de ani, s-au căsătorit recent și au plecat a doua zi în luna de miere în Mexic. Cei doi, care formează un cuplu de 14 ani și sunt părinții a doi copii, au decis să evite clasicele cadouri, conform Daily Mail. 

„Tasha și cu mine avem deja o casă și tot ce ne trebuie – nimeni nu are nevoie de încă cinci prăjitoare de pâine!”, a explicat Chris Martin, care lucrează pentru Mercedes.

Cei 140 de invitați prezenți la fericitul eveniment au putut contribui financiar cu ajutorul unui aparat de plată plasat lângă bar. În plus, aceștia puteau scana și un cod QR, care era însoțit de următorul mesaj:  „Nu fiți zgârciți, plătiți-ne biletul de avion”.

Mirele a declarat că inițiativa lor a fost bine primită: „Oaspeții noștri au fost absolut încântați. Nu voi dezvălui suma totală strânsă, dar oamenii au fost foarte generoși. Unii dintre ei au contribuit chiar de mai multe ori”.

Chris Martin a subliniat că ideea a fost inspirată de tendințele moderne: „Oamenii nu mai au bani cash la ei, așa că ne-am gândit că ne-am putea distra puțin și, în același timp, să strângem bani pentru luna de miere…”.

Totodată, el a mai precizat și că „oamenii au devenit mai generoși pe măsură ce băuturile au început să curgă!”.

Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie
Recomandări
Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

Un invitat a lăudat ideea: „Cred că cititorul de carduri și codul QR au fost o idee excelentă. Nimeni nu știe cum să procedeze cu cadourile de nuntă în zilele noastre, așa că de obicei se oferă bani. A fost mult mai simplu decât să dau bani cash sau să fac un transfer bancar.” 

Aminitim că un român întors recent în țară a avut parte de o „surpriză”  la prima nuntă la care a participat în România. El s-a plâns că a lăsat 100 de lei în plic și a devenit rapid subiect de bârfă. Povestea sa a devenit virală pe Reddit și a stârnit sute de reacții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Charlie Kirk, omagiat de solistul Coldplay în timpul unui concert la Londra: „Trimiteți iubire familiei lui”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Viva.ro
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Poftiți în casa lui Serghei Mizil! Uluitor cum arată palatul de lux, de pe malul lacului Snagov! Serghei are 3 case într-o singură curte. În sufragerie ține ceva ieșit din comun
Avantaje.ro
Poftiți în casa lui Serghei Mizil! Uluitor cum arată palatul de lux, de pe malul lacului Snagov! Serghei are 3 case într-o singură curte. În sufragerie ține ceva ieșit din comun
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici

Alte știri

Salariile profesorilor români sunt sub media europeană, chiar și după creșterile din 2023, potrivit Comisiei Europene
Știri România 15:42
Salariile profesorilor români sunt sub media europeană, chiar și după creșterile din 2023, potrivit Comisiei Europene
Arheologii au descoperit un mormânt de copil dac la Ocnița - Buridava. „Este depus într-o groapă săpată în stâncă”
Știri România 13:00
Arheologii au descoperit un mormânt de copil dac la Ocnița – Buridava. „Este depus într-o groapă săpată în stâncă”
Parteneri
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Adevarul.ro
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux
Fanatik.ro
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Stiri Mondene 15:35
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Ce i-a interzis Gabi Bădălău Biancăi Drăgușanu. Imediat s-a conformat: „Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit”
Stiri Mondene 14:50
Ce i-a interzis Gabi Bădălău Biancăi Drăgușanu. Imediat s-a conformat: „Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit”
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
ObservatorNews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Parteneri
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
GSP.ro
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești
KanalD.ro
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești

Politic

Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 13:33
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Politică 09:18
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”
Fanatik.ro
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice