Chris Martin, în vârstă de 35 de ani, și Tasha White, 33 de ani, s-au căsătorit recent și au plecat a doua zi în luna de miere în Mexic. Cei doi, care formează un cuplu de 14 ani și sunt părinții a doi copii, au decis să evite clasicele cadouri, conform Daily Mail.

„Tasha și cu mine avem deja o casă și tot ce ne trebuie – nimeni nu are nevoie de încă cinci prăjitoare de pâine!”, a explicat Chris Martin, care lucrează pentru Mercedes.

Cei 140 de invitați prezenți la fericitul eveniment au putut contribui financiar cu ajutorul unui aparat de plată plasat lângă bar. În plus, aceștia puteau scana și un cod QR, care era însoțit de următorul mesaj: „Nu fiți zgârciți, plătiți-ne biletul de avion”.

Mirele a declarat că inițiativa lor a fost bine primită: „Oaspeții noștri au fost absolut încântați. Nu voi dezvălui suma totală strânsă, dar oamenii au fost foarte generoși. Unii dintre ei au contribuit chiar de mai multe ori”.

Chris Martin a subliniat că ideea a fost inspirată de tendințele moderne: „Oamenii nu mai au bani cash la ei, așa că ne-am gândit că ne-am putea distra puțin și, în același timp, să strângem bani pentru luna de miere…”.

Totodată, el a mai precizat și că „oamenii au devenit mai generoși pe măsură ce băuturile au început să curgă!”.

Un invitat a lăudat ideea: „Cred că cititorul de carduri și codul QR au fost o idee excelentă. Nimeni nu știe cum să procedeze cu cadourile de nuntă în zilele noastre, așa că de obicei se oferă bani. A fost mult mai simplu decât să dau bani cash sau să fac un transfer bancar.”

Aminitim că un român întors recent în țară a avut parte de o „surpriză” la prima nuntă la care a participat în România. El s-a plâns că a lăsat 100 de lei în plic și a devenit rapid subiect de bârfă. Povestea sa a devenit virală pe Reddit și a stârnit sute de reacții.

