Bagajul de cabină ar putea fi gratuit pe toate zborurile din Uniunea Europeană. Noile reguli votate de eurodeputați obligă companiile aeriene să permită un troller mic și să ofere formulare de rambursare în 48 de ore, iar pasagerii ar putea beneficia de alegerea gratuită a locurilor în anumite cazuri și să nu mai plătească taxe pentru corectarea numelui. Legea va fi negociată cu statele membre.

Casele din Norvegia nu sunt izolate cu polistiren, ci cu un material tratat la temperaturi între 160°C și 215°C care reține căldura chiar și la -30 de grade. Panourile ThermoWood pentru fațade sunt realizate prin încălzirea lemnului cu ajutorul aburului. Acest proces reduce absorbția apei, crește stabilitatea dimensională și îmbunătățește rezistența la mucegai, putrezire și dăunători.

Renault, proprietarul Dacia, mai produce la Mioveni doar modelele Duster și Bigster, cele mai scumpe și mai avansate, conform informațiilor Libertatea. Sandero este cel mai vândut model din Europa, dar producția este doar în Maroc, unde Renault are fabrici la Tanger și Casablanca, plus în Algeria, la Oran. Toate trei sunt proiectate în România. Logan se face în Turcia, la uzina din Bursa, sub numele de Renault Taliant.

Fosta avocată Marta Achim a fost condamnată în primă instanță la 3 ani și două luni de închisoare cu executare, după ce a plănuit asasinarea a trei tineri pe care îi suspecta că i-ar fi ucis fiul, care, de fapt, s-a sinucis. Ea îi viza și pe apropiații lor – până la 11 persoane – astfel încât să elimine „eventuali martori oculari”. Cel căruia fosta avocată îi promisese câte 10.000 de euro pentru fiecare persoană ucisă a colaborat cu anchetatorii.

O companie din Tulcea fondată la începutul anului 2024 a reușit să încheie în timp record contracte de achiziții directe în valoare totală de peste 1,6 milioane de lei cu mai multe primării de comună din județ. O investigație Libertatea relevă servicii de consultanță pentru fonduri UE cu așa-ziși experți „școliți” în HoReCa sau retail. Raportul este copiat de pe internet cu tot cu greșeli.