Pilotul avionului, care este şi instructor, a observat că are probleme tehnice la scurt timp de la decolare, dar nu mai putea să se întoarcă pe aeroport. Astfel, acesta a decis să aterizeze de urgenţă pe porțiunea deschisă de autostradă.

Sergentul de poliție din Ontario, Kerry Schmidt, a descris manevra ca fiind una ca la carte. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care avionul a aterizat pe autostradă.

? New footage from our CCTV cameras of the plane that made an emergency landing eastbound on 407 ETR just west of Woodbine this morning! The plane has been removed from the scene and our team is in the process of reopening all lanes. pic.twitter.com/DlSDZBTEoz