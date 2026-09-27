Cath Bowie, o scoțiană în vârstă de 78 de ani, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai în vârstă femeie care transmite live jocuri Fortnite pe platforma Twitch. Sub numele de utilizator „grumpygran1948”, ea reușește să atragă zilnic atenția a peste 24.000 de fani, relatează cotidianul austriac Heute.

Cum a descoperit o bunică pasiunea pentru Fortnite și a cucerit platforma Twitch

Pasiunea pentru jocuri video a început cu câțiva ani în urmă, când Cath își privea nepotul jucând Fortnite. Captivată de popularul joc online, și-a creat propriul cont, în ciuda scepticismului nepotului său. „Nu credea că cineva ar vrea să se uite la o bunică jucând. Dar s-a înșelat!”, spune ea râzând.

Stilul său autentic, umorul și râsul molipsitor i-au adus rapid un număr impresionant de urmăritori. „Toată lumea știe că nu sunt deloc morocănoasă, deși așa mă numesc pe Twitch”, a explicat ea pentru Heute.

Interacțiunea cu fanii și distracția din mediul online contează mai mult decât victoriile

Pentru Cath, gaming-ul nu este despre a câștiga, ci despre distracție și interacțiunea cu comunitatea. „Îmi place să mă provoc și să discut cu oamenii. Asta contează cel mai mult pentru mine”, a declarat ea.