Se numește Mission Efficiency și a parcurs aproape 1.300 de kilometri cu un consum mediu de doar 6,89 kWh/100 km, aproape la jumătate față de cât consumă oficial noul ID. Polo. Mașina nu poate fi cumpărată încă din showroom, dar nici nu este un simplu concept de salon auto. Folosește tehnologii pe care Volkswagen le pregătește deja pentru următoarea generație de electrice.

A mers aproape 1.300 km cu un consum de 6,89 kWh/100 km

Volkswagen a testat Mission Efficiency pe un traseu de 1.278 de kilometri, de la Wolfsburg până la Viena, prin Polonia și Cehia. La final, consumul mediu a fost de 6,89 kWh/100 km, iar dacă sunt incluse și pierderile din timpul încărcării, cifra urcă la 7,51 kWh/100 km.

Pentru comparație, noul ID. Polo are un consum oficial de aproximativ 13-15 kWh/100 km, în funcție de versiune. Mission Efficiency folosește o baterie de 54,9 kWh și a avut nevoie de o singură încărcare pe traseu, iar la sosire mai indica o autonomie de 164 km. Viteza medie a fost de 67,7 km/h, iar cea maximă de 138 km/h.

Într-un test făcut în condiții aproape ideale, la o viteză constantă de aproximativ 68 km/h și cu aerul condiționat oprit, consumul a coborât chiar la 6,48 kWh/100 km.

Secretul este forma mașinii

Cea mai importantă explicație pentru consumul atât de mic este aerodinamica. Mission Efficiency are un coeficient aerodinamic de numai 0,158, cu roțile din spate aproape complet acoperite, podea închisă și o parte din spate foarte îngustă.

Diferența devine și mai mare la viteze ridicate. Volkswagen spune că după 80 km/h, mașina consumă cu peste 30% mai puțină energie decât ID. Polo. La aproximativ 140 km/h, Mission Efficiency ar consuma cam cât un ID. Polo care merge cu 100 km/h.

Tehnologia va ajunge și pe Volkswagenurile normale

Mission Efficiency are un motor electric de 99 kW, adică aproximativ 135 CP, iar bateria și o parte importantă din tehnologie sunt legate de noua platformă MEB+ cu tracțiune față.

Aceeași familie de tehnologii este folosită și pentru noile ID. Polo și ID. Cross. Mașina are inclusiv panouri solare pe plafon, care alimentează o parte dintre sistemele electrice și reduc ușor consumul bateriei principale.

Volkswagen folosește proiectul ca pe un laborator pentru viitoarele sale mașini electrice, iar unele dintre soluțiile testate aici ar putea ajunge în anii următori și pe modelele de serie.

Are patru locuri și un portbagaj de 481 de litri

Deși forma pare făcută pentru recorduri, Mission Efficiency păstrează o parte din utilitatea unei mașini normale. Are patru locuri, în configurație 2+2, și un portbagaj de 481 de litri.

Locurile din spate sunt gândite mai ales pentru copii sau persoane mai scunde, de aproximativ 1,60 metri, dar există și spații suplimentare pentru depozitare, inclusiv pentru cablul de încărcare.