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Putin începe ofensiva pentru cucerirea Donbasului. Rusia atacă „Fortăreața” cu drone și rachete, iar roboții cutreieră străzile

Ionuț Baiaș
Ionuț Baiaș
Web Editor
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Soldați ucraineni operând operând pe linia frontului, în regiunea Donbas Foto: Hepta
Soldați ucraineni operând operând pe linia frontului, în regiunea Donbas Foto: Hepta
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„Rusia folosește tactici teroriste” – așa descrie pentru El Mundo Yaroslav Leuchenko, locotenent al unității speciale de poliție din Kramatorsk, valul de atacuri cu drone și bombe care lovește zilnic regiunea Donbas. Moscova a intensificat ofensiva asupra orașelor-cheie din estul Ucrainei, transformând străzile în adevărate câmpuri de luptă.

Cuprins:

Atacuri masive cu drone în Kramatorsk: blocurile de locuințe, noile ținte ale Rusiei

În cartierul Damanski din Kramatorsk, blocurile de locuințe sunt ținta preferată a dronelor rusești. „Le vedem peste tot”, spune Leuchenko, care a trecut de la vânătoarea de fazani la vânătoarea de drone, alături de echipa sa.

Incendiile provocate de atacurile aeriene sunt frecvente, iar pompierii, îmbrăcați în veste antiglonț, sunt nevoiți să fugă de fiecare dată când sunt detectate noi drone în zonă. „Rușii au atacat pompierii de peste zece ori în ultimele luni. Trebuie să-i protejăm”, adaugă Leuchenko.

Războiul dronelor în Donbas: cum a devenit teroarea aeriană o rutină în oraș

El Mundo relatează că, în Kramatorsk și Sloviansk, două orașe strategice pentru Ucraina, zgomotul zborului dronelor a devenit parte din rutina zilnică. „Tocmai am doborât un Shahed pe deal. Aveți grijă, FPV-urile sunt foarte active azi”, avertizează Andriyi Quola, un militar ucrainean. Într-o altă zonă a orașului, utilajele de construcții sunt acoperite cu plase antidronă, iar polițiștii păzesc muncitorii care repară infrastructura distrusă. „Rușii sunt ca niște nebuni dimineața asta”, spune Feder, un ofițer de 46 de ani.

Roboții militari care salvează viețile trupelor ucrainene

În așa-numita „Zonă a Morții”, vehiculele terestre fără pilot (UGV) sunt folosite pentru a transporta provizii precum muniție, apă și alimente către trupele ucrainene. „Transportul cu camioane ar fi un act sinucigaș”, explică Oleg, liderul unei unități a Brigăzii 93 Mecanizate. Datorită unui sistem de operare de la distanță, un grup de piloți coordonează mișcările roboților, care au o durată medie de viață de doar o săptămână pe câmpul de luptă.

Rusia nu va cuceri regiunea nici până în 2032 în acest ritm

„Dronele și roboții înlocuiesc soldații. 80% din misiunile noastre logistice sunt deja realizate cu ajutorul roboților”, afirmă Shamil Krutkov, comandantul Brigăzii 93 Mecanizate. Totuși, el rămâne sceptic cu privire la planurile lui Vladimir Putin de a cuceri complet regiunea Donetsk până în 2027. „Suntem foarte departe de o bătălie finală. La ritmul actual, Rusia nu va cuceri regiunea nici până în 2032, dacă va reuși vreodată”, subliniază el.

Steagul ucrainean din Kramatorsk, simbol rezistenței care sfidează atacurile rusești

În mijlocul haosului, un simbol al rezistenței rămâne steagul uriaș al Ucrainei care flutură în parcul Jubileului din Kramatorsk. „Drapelul ucrainean e pentru ruși precum pânza roșie pentru un taur. De la primăvară, l-au atacat de mai multe ori, dar am continuat să-l înlocuim. Steagul Kramatorskului încă flutură”, spune Leuchenko pentru El Mundo, în timp ce echipa sa continuă să apere orașul de invazia dronelor rusești.

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Tags: Războiul Rusia-Ucraina Stiri Rusia Stiri Ucraina Vladimir Putin
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