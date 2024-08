Această informație a ajuns în spațiul public după ce un judecător federal din California a luat decizia de a dezvălui lista investitorilor implicați în preluarea Twitter de către al doilea cel mai bogat om din lume.

În toamna anului 2022, Elon Musk, cunoscut pentru rolurile sale în dezvoltarea SpaceX, Tesla și Neuralink, a finalizat achiziționarea Twitter în schimbul a 44 de miliarde de dolari, fiind ajutat în acest sens de o varietate de companii. Unul dintre cei mai mari participanți la această tranzacție este firma de investiții 8VC, cu sediul la Austin, în statul american Texas, fondată de un antreprenor care, deși asigură servicii pentru Pentagon prin intermediul unei alte companii, totuși nu se ferește să angajeze fii de oligarhi ruși. În cazul 8VC este vorba despre Denis Aven și Jack Moșkovici.

Vadim Moșkovici (57 de ani) și Piotr Aven (69 de ani) sunt două figuri proeminente în afacerile și peisajul politic din Rusia.

Moșkovici a făcut avere datorită Rusagro, una dintre cele mai mari companii agricole din Rusia. În afară de business, care implică și proiecte imobiliare pe lângă agricultură, Moșkovici s-a ocupat și de politică, fiind senator în perioada 2006-2014.

Aven este președintele Alfa Group, unul dintre cele mai mari consorții financiare și industriale din Rusia. Acest miliardar face parte totodată din lista vechilor prieteni ai liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cei doi cunoscându-se la începutul deceniului 1990-2000, la Sankt Petersburg. Un zvon din acea perioadă ne spune că Aven l-ar fi acoperit pe Putin în cazul unor transporturi ilegale pe când lucra la primăria orașului Sankt Petersburg și l-ar fi scăpat astfel de închisoare.

Elon Musk satisfied the demands and provided a list of shareholders of „X Holding Corp”, who helped the billionaire buy Twitter. Among them are Petr Aven and Vadim Moshkovich. Petr Aven is a Russian billionaire, founder of Alfa Group, one of the main wallets for Putin. Aven is… pic.twitter.com/pauWhOmyj2

Cei doi au fost prezenți la întâlnirea pe care Putin a avut-o cu oligarhii în ziua invadării Ucrainei, pe 24 februarie 2022, și niciunul dintre ei nu a ridicat obiecții față de această agresiune militară.

În pofida legăturilor cu Kremlinul, fiii lor au parte de succes în Statele Unite, unde activează oficial ca angajați ai 8VC. Potrivit revistei Forbes, citată EU Today, Jack Moșkovici s-a alăturat firmei de investiții din Texas în 2018, iar din 2024 se bucură de reședință permanentă în SUA. La rândul lui, Denis Aven s-a angajat la 8VC în 2022, după ce inițial ar fi întâmpinat dificultăți în obținerea unui loc de muncă din cauza sancționării tatălui său în Occident.

Joe Lonsdale, fondatorul 8VC, și-a apărat într-o postare pe X, noua denumire a Twitter, decizia de a-i angaja pe cei doi fii de oligarhi ruși, susținând că aceștia au fost „recrutați” pe baza abilităților lor profesionale și nu a legăturilor familiale. Lonsdale mai susține că, în pofida situației controversate a taților lor, Jack și Denis nu sunt implicați în afacerile sau în treburile politice ale părinților lor în Rusia.

Antreprenorul american spune că Jack Moșkovici nu a avut nicio implicare în imperiul agricol al tatălui său. Totuși, a recunoscut că oligarhii ruși trebuie uneori să interacționeze cu guvernul, indiferent de opiniile lor personale, din cauza mediului de afaceri din Rusia.

After it came out that Im supporting Trump this election, it was no surprise to be attacked by lefty journalists on multiple topics. The far-left Rolling Stones hit piece on me a few days ago based on our policy org Ciceros success – were helping several states reduce…