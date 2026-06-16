Un corespondent al agenției de presă Interfax a aflat că șoferii de la benzinăriile Tatneft din Celiabinsk au fost informați că, „din motive tehnice”, pot achiziționa cel mult 30 de litri de benzină sau cel mult 60 de litri de motorină, în timp ce limita pentru camioane este de 300 de litri.

Primele informații despre raționarea combustibililor de către Tatneft au apărut duminică, 14 iunie, de la șoferi din orașele Samara, Nijni Novgorod, Kazan, Ceboksarî și Ulianovsk.

Criza combustibililor din Rusia a început în luna mai, pe fondul atacurilor cu drone efectuate de ucraineni asupra instalațiilor petroliere rusești și a altor infrastructuri energetice.

Cea mai gravă situație este în Crimeea, anexată de Rusia, unde dronele ucrainene au vizat cisternele de combustibili și alte camioane care aprovizionau peninsula și armata rusă.

Conform estimărilor publicației 7×7, cel puțin 25 de regiuni din Rusia se confruntau pe 10 iunie cu probleme legate de aprovizionarea cu combustibili.

Ucrainenii au atacat 30 de rafinării rusești de la începutul acestui an, iar opt dintre cele mai mare zece rafinării au fost nevoite să-și oprească producția. Cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova, situată în cartierul Kapotnia, la o distanță de doar 15 kilometri de Kremlin, a fost ținta unui atac masiv cu drone ucrainene

Prin urmare, potrivit Rosstat, producția de produse petroliere a scăzut cu 9,2% în aprilie față de aceeași lună din 2025. În mai, conform estimărilor OilX, utilizarea rafinăriilor a scăzut la cel mai scăzut nivel din 2009, cu 20% sub nivelurile de dinainte de război.

În acest context, piața rusă a combustibililor este afectată de „cea mai severă criză din 2023”, notează economistul Kirill Rodionov, citat de The Moscow Times.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat marți Rusia se va confrunta cu o iarnă foarte dificilă dacă nu va accepta un acord de pace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE