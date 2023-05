În ediția de miercuri, 17 mai, de la „Chefi la cuțite”, Diane Inamahoro a leșinat pe platoul de filmare. Concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea a avut nevoie imediat de intervenția medicilor, care i-au acordat primul ajutor sub ochii colegilor ei.

După ce au finalizat farfuriile, concurenții de la „Chefi la cuțite”, sezonul 11, au luat parte la un moment pe care nu-l vor uita vreodată. Diane Inamahoro a leșinat în timpul filmărilor show-ului culinar de la Antena 1. Membrii celor trei echipe au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe aceasta întinsă pe podea, potrivit a1.ro.

„Dintr-odată i s-a făcut rău! A leșinat cumva. I s-a făcut rău”, a mărturisit chef Sorin Bontea. Mariana Zinner i-a sărit imediat în ajutor: „Eu am fost la Salvare câțiva ani buni și am rămas cu primul instinct. I-am spus să inspire pe nas, să respire pe gură și a ascultat toate comenzile mele. Atunci m-am liniștit, am văzut că e pe drumul cel bun!”

„Diane, ne auzi?”, a spus cineva din echipa roșie.

După ce medicii i-au acordat primul ajutor, Diane Inamahoro a început să își revină. Concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea a cerut ceva dulce.

„Mi s-a făcut rău, s-a adunat oboseala, nu am băut destulă apă. Nu am avut suficientă grijă de mine, am dat tot ce am putut în probă, am avut și un pic de emoții”, a dezvăluit Diane Inamahoro.

„Te-a luat cu amețeală?”, a fost întrebată de medic.

„Da, a fost foarte cald și mi-a venit să cad. Simt când vine.”, a răspuns ea.

„Le-am zis că nu trebuie să își facă griji pentru că nu e prima dată. Eu sunt sănătoasă de fel, dar au insistat să se asigure. Mi-am revenit complet, mai ales că au avut grijă de mine. Mulțumesc!”, a mai adăugat concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea.

Care sunt echipele de la „Chefi la cuțite”

Astfel, echipa lui Sorin Bontea, reprezentată de culoarea roșie, este alcătuită din: Diane Inamahoro, Mario Zahariea, Constantin Onuț, Adrian Hampu, Monica Pușcoiu, George Borșaru și câștigătoarea cuțitului de aur, Nina Hariton.

Echipa lui Florin Dumitrescu luptă sub culoarea gri și este formată din: Iustin Radu Câmpeanu, Andrea Sabini, Mariana Zinner, Mihaela Zahariea, Luna Morgaciova, Florin Borșaru și câștigătorul cuțitului de aur, Laurențiu Neamțu.

Iar echipa lui Cătălin Scărlătescu, care poartă tunici cu manșete negre, îi are în componență pe: Elena Ciot Monda, Lino Golden, Amalia Esa, George Popescu, Daniel Dragomir, Anamaria Ijac și câștigătorul cuțitului de aur, Paul Tudosescu.

