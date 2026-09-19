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O cursă Wizz Air spre Constanța a fost oprită sâmbătă dimineață, pe aeroportul din Roma, după ce o însoțitoare de bord ar fi observat o crăpătură la una dintre ferestrele avionului, conform ziare.com. Pasagerii erau deja la bord, iar aeronava se îndrepta spre pistă. Decolarea a fost anulată, iar avionul a revenit pentru verificări tehnice.
Zborul spre Constanța era programat la ora 06:10. În timp ce avionul mergea spre pistă, o stewardesă ar fi observat o crăpătură la una dintre ferestre și a anunțat piloții.
Pilotul a decis oprirea procedurii de decolare și întoarcerea aeronavei pentru verificări, iar compania a decis înlocuirea avionului.
Pasagerii au fost anunțați că noua aeronavă urma să plece în jurul orei 08:45, însă ora depindea de finalizarea procedurilor necesare pentru pregătirea aparatului.
Până în acest moment, Wizz Air nu a oferit informații despre incident.