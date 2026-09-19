Știri România Prima minivacanță din noul an școlar. Când vor avea elevii un weekend prelungit

Știri România Trenul internațional Viena – București Nord își modifică orarul în Ungaria până în decembrie din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară maghiară

Știri România 5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală: Nicușor Dan, la nuntă, dar nu şi la consultările pentru premier după protest. Ce spun gesturile lui?