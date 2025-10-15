Vizita acestei delegaţii, care este condusă de premierul Iulia Svîrîdenko şi şeful cancelariei prezidenţiale Andrii Iermak, intervine înainea unei întâlniri prevăzute vineri, la Casa Albă, între preşedintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Andrii Iermak a anunţat că s-a întâlnit, împreună cu alţi membri ai delegaţiei, cu reprezentanţi ai companiilor Lockheed Martin şi Raytheon.

„Cooperarea noastră continuă să crească”, a dat asigurări Iermak într-un mesaj postat pe reţele de socializare.

Oficialul ucrainean a lăudat avioanele de vânătoare de tip F-16 construite în Statele Unite şi furnizate Ucrainei de către unele ţări europene anul trecut.

Donald Trump intenționează să înarmeze Ucraina cu temutele rachete Tomahawk pentru a-l presa pe liderul rus Vladimir Putin să pună capăt războiului. Politica presiunii pare să fi înlocuit politica deschiderii afișate anterior de Trump față de Putin în scopul de a încheia cât mai rapid războiul. Totuși, liderul rus a refuzat orice propunere de armisițiu, nemaivorbind de pace, și a căutat să atragă Statele Unite în capcana propriilor planuri, inclusiv antiamericane.

Kremlinul a avertizat în mod repetat împotriva furnizării de rachete de tip Tomahawk, susținând, la fel ca în alte situații anterioare, precum livrările de sisteme HIMARS sau avioane F-16, că poate constitui „o nouă escaladare” şi afecta relaţiile între Moscova şi Washington. Liderul rus omite însă faptul că el este la originea escaladării începând cu lansarea invaziei neprovocate și ilegale împotriva Ucrainei. De altfel, tot ce vrea Putin este ca nimeni să nu susțină Ucraina în fața planurilor sale imperialiste, care amenință inclusiv Europa.

Ucraina cere o cooperare mai aprofundată cu aliaţii săi în domeniul producţiei de armament, pentru a se apăra de invazia rusă. La Washington, premierul Iulia Svîrîdenko s-a întâlnit cu secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent. Cei doi au discutat despre investiţii comune şi cooperare în probleme energetice, în contextul în care Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pentru a lăsa în frig și beznă zeci de milioane de oameni înainte de sosirea iernii.

