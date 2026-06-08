Mobilizare masivă a forțelor speciale

Alerta a fost declanșată în jurul miezului nopții de un locuitor al satului Lopatna. Acesta a sunat la poliție după ce a observat pe cer aparatul de zbor necunoscut în afara localității, urmat imediat de o explozie.

Autoritățile au activat imediat protocoalele de urgență. „Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor”, a transmis Poliția din Republica Moldova.

La fața locului au fost trimiși experți ai Secției tehnico-explozive și reprezentanți ai Direcției Situații Excepționale Orhei pentru a evalua pericolele și a efectua expertizele inițiale.

După ce primele verificări din timpul nopții au confirmat că nu există nicio victimă, cercetările au fost reluate în forță în dimineața zilei de 8 iunie.

În prezent, instituțiile colaborează strâns cu structurile naționale competente pentru a documenta cazul și a stabili cu exactitate proveniența și caracteristicile aparatului de zbor.

Potrivit Ministerul Apărării din Republica Moldova, în noaptea de duminică spre luni a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Republica Moldova a condamnat „cu fermitate” incidentul produs în apropierea localității Lopatna.

„Survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al R. Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Acest incident evidențiază, încă o dată, riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate”, a trsnsmis MAE din Republica Moldova.

Spațiul aerian din Republica Moldova, încălcat repetat

Acest incident se înscrie într-o serie lungă de provocări la adresa securității naționale a Republicii Moldova.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au raportat în mod repetat survolări neautorizate ale spațiului aerian de către drone rusești.

Mai mult, mai multe aparate de zbor de acest tip s-au prăbușit anterior pe teritoriul moldovenesc, în unele cazuri specialiștii descoperind resturi cu materiale explozive active.

Totodată, noul eveniment din raionul Orhei vine la o distanță de doar trei zile după un alt incident naval major din regiune, când o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța.